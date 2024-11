Roma, Ranieri veste già i panni di manager: sì ad un altro ritorno choc

Roma, la nomina di Claudio Ranieri come nuovo allenatore potrebbe creare le premesse per un nuovo irresistibile effetto domino dal punto di vista tecnico

Nella giornata di ieri il ritorno di Claudio Ranieri, che ha guidato il suo primo allenamento dopo l’inizio della sua nuova esperienza alla guida della panchina della Roma, è diventato ufficiale. Un grande riconoscimento per il tecnico di Testaccio, che i Friedkin hanno scelto con l’intento di dare la scossa ad un ambiente apparso inerme e soporifero nelle scorse settimane. Con la necessità di ottenere punti pesanti per invertire il trend di risultati negativi che pesa come una spada di Damocle su Dybala e compagni.

La decisione di puntare sul Ranieri ter, però, ha una motivazione molto più profonda, dal momento che pone le basi per un futuro impiego in dirigenza dell’ex manager del Leicester. Come evidenziato da ‘Il Corriere dello Sport’, però, il fatto che i Friedkin abbiano optato per un profilo come quello di Ranieri rappresenterebbe anche un’implicita ammissione di responsabilità, cioè la mancanza di una figura che masticasse calcio e che potesse avere un impatto forte con l’ambiente. Da capire semmai se i Friedkin – accentratori nelle decisioni che hanno impresso alle stagioni della Roma una direzione piuttosto che un’altra – decideranno di accogliere in toto gli eventuali suggerimenti di Ranieri. Discorso – quest’ultimo – che si intreccia con un altro tema che sta a cuore a molti tifosi della Roma.

Roma, da non escludere il De Rossi back: la posizione di Ranieri

Lavorando prima sul campo e poi in ufficio dietro la scrivania, infatti, Ranieri potrebbe anche riuscire a favorire non solo la ricerca del nuovo allenatore, ma anche l’integrazione della nuova dirigenza. Restando fermi al primo obiettivo, non sono pochi i tifosi che negli ultimi giorni hanno invocato il ritorno di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma.

Ricordiamo che la ‘bandiera’ giallorossa è ancora sotto contratto con la Roma, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2027. Il ritorno di Ranieri – che criticò in modo impattante il suo esonero – potrebbe dunque aprire le porte ad un De Rossi back, ipotesi che risulterebbe assolutamente gradita al tecnico di Testaccio. La palla, però, spetta ora al campo, giudice supremo di una stagione iniziata male e proseguita peggio.