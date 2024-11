Svolta Roma, UFFICIALE: è finita

In casa Roma, dopo l’annuncio ufficiale di Claudio Ranieri come nuovo allenatore giallorosso, bisogna registrare un’altra svolta.

Dopo la sconfitta rimediata dalla Roma contro il Bologna di Vincenzo Italiano, i Friedkin hanno deciso di esonerare Ivan Juric. Al suo posto, dunque, è stato chiamato Claudio Ranieri.

Il tecnico italiano, e grandissimo cuore giallorosso, è stato chiamato dopo qualche giorno di riflessione da parte dei Friedkin, i quali hanno vagliato diversi nomi. Tuttavia, esattamente nella giornata di ieri, la Roma ha comunicato l’ingaggio di Claudio Ranieri.

Quest’ultimo, dunque, ha di fronte a sé un impegno davvero arduo, visto che la squadra giallorossa è dodicesimo in classifica con soli quattro punti di svantaggio. Una volta archiviata la sosta, inoltre, la Roma è attesa subito da una gara molto difficile, ovvero quella dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli capolista. Nel frattempo, però, in casa capitolina bisogna registrare una svolta importante.

Roma, Claudio Ranieri: “Prometto di non fare giocare Angelino difensore centrale. Dybala e Soulé possono giocare insieme”

Claudio Ranieri, nel corso della conferenza stampa di presentazione terminata da pochissimi minuti, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “Angelino difensore centrale? Posso promettere che non lo farò giocare in quel ruolo. Dybala e Soulé possono giocare insieme? Possono farlo, ma non posso prometterlo ora”.

L’allenatore della Roma ha poi continuato a parlare della ‘Joya’: “Faccio giocare chi mi pare. Il tema Dybala è stato uno dei primi temi che ho chiesto. Il presidente mi ha dato carta bianca. Dybala , al netto della condizione fisica, è di un’altra categoria. Lo farei giocare sempre novanta minuti, anche se bisogna vedere se ce la fa”.