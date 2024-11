Un finalista Champions al posto di Leao: bomba da 40 milioni

Un finalista Champions al posto di Leao. La prossima finestra di mercato potrebbe vedere protagonista il fuoriclasse del Milan. Oppure no.

La finestra di mercato invernale appare ancora più vicina visto il repentino calo delle temperature. Vero che siamo ancora a novembre ma è un dato di fatto come, ormai da settimane, i club stiano preparando i loro piani di azione in vista di gennaio.

I club della nostra Serie A provano ad imbastire piani di azione. I denari a disposizione non ci sono e pertanto occorre ‘fare di necessità virtù” e valutare anche qualche sacrificio tecnico per autofinanziarsi. A gennaio, però, sarà l’intera Europa del calcio a muoversi. Compresi i grandi club. Compresi i grandi club che non attraversano un buon momento dal punto di vista economico-finanziario. L’esempio più eclatante, in tal senso, riguarda il Barcellona.

Un finalista Champions al posto di Leao: il Barcellona ha scelto

La società guidata da Joan Laporta è da tempo faticosamente al lavoro per ritrovare quell’equilibrio dei conti da troppo tempo assente ingiustificato dal club blaugrana.

Il Barcellona è sempre il Barcellona e non può ridimensionarsi eccessivamente. Non è nella sua storia. E gli occhi dello staff tecnico del club blaugrana sono sempre alla ricerca dei talenti migliori. Le ultime, in ottica Barca, ci arrivano grazie a sport.es. Obiettivo dichiarato del Barcellona sembra essere diventato Donyell Malen, classe 1999, attaccante del Borussia Dortmund e della nazionale olandese.

Donyell Malen vuole lasciare il Borussia Dortmund e la Bundesliga. A giugno gli rimarrà soltanto un anno di contratto con i tedeschi. L’attaccante olandese ha già sfiorato il Barcellona in passato ma la prossima estate potrebbe finalmente vestire la maglia blaugrana. Il recente cambio di agente può accelerare l’operazione. L’opzione Malen per il Barcellona significherebbe la totale rinuncia del club blaugrana al fuoriclasse del Milan, Rafa Leao, altro prospetto assai gradito dalle parti del Camp Nou.

Il Barcellona deve scegliere su chi investire 40 milioni di euro. Oggi è in vantaggio Donyell Malen su Rafa Leao. Ad oggi…