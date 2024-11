Allarme Roma, UFFICIALE: lascia il ritiro della Nazionale

Giungono sgradevoli aggiornamenti dal ritiro della Nazionale azzurra, dove un elemento della rosa giallorossa ha riscontrato un problema fisico

Mentre Sir Claudio sistema per la terza volta in carriera la propria scrivania all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini, emergono novità poco piacevoli in merito ad uno dei profili più chiacchierati delle scorse settimane in casa Roma.

Se è vero che potremmo definirla serenamente come una delle stagioni più oscure della recente storia giallorossa, è comunque possibile individuare dei luminosi raggi di luce a donare speranza alla tifoseria, molti dei quali provenienti da acqusiti recenti.

In tal senso potremmo citare le recenti e incoraggianti prestazioni di Matias Soulé (il quale è apparso finalmente più libero nell’espressione del proprio talento), la consistenza di Artem Dovbyk, le luccicanti qualità d Manu Koné, la raffinatezza di Enzo Le Fée e la versatilità di Alexis Saelemaekers.

Vi sono inoltre le note positive del mercato invernale dello scorso anno, che portano il nome di Angelino (dotato di qualità fisiche e tecniche di rilievo) e Tommaso Baldanzi, il quale proprio nel corso delle ultime settimane parrebbe aver conquistato la propria dimensione ideale a Trigoria. Su quest’ultimo sono emerse notizie poco rassicuranti.

Baldanzi abbandona i ritiro della Nazionale: condizioni da valutare

Rapidità nel breve, voglia di fare, umiltà, creatività, intelligenza tattica e una dose indefinita di tecnica… questo è il Tommaso Baldanzi che abbiamo apprezzato nelle sue ultime apparizioni in giallorosso.

L’ex fantasista dell’Empoli potrà certamente impreziosire la manovra di Sir Claudio, ma dall’Under 21 della nazionale giungono aggiornamenti spiacevoli sulle sue condizioni fisiche.

Baldanzi avrebbe infatti abbandonato il ritiro delle giovanili nostrane per tornare nella capitale ad iniziare il recupero di un lieve problema muscolare, da valutare nel corso delle prossime ore.