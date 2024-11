Dybala ancora alla Roma, nuovo capitolo: si è chiuso il cerchio

In casa Roma, dopo la conferenza stampa di presentazione di Claudio Ranieri, bisogna registrare delle grosse novità su Paulo Dybala.

La Roma, dopo la sconfitta rimediata allo Stadio Olimpico contro il Bologna nell’ultimo match prima della sosta di metà novembre, ha cambiato il suo terzo allenatore. I Friedkin hanno infatti prima esonerato Ivan Juric e poi chiamato sulla panchina giallorossa Claudio Ranieri.

Quest’ultimo, di fatto, sarà l’allenatore della Roma fino al prossimo giugno per diventare poi un dirigente. Claudio Ranieri, come ammesso nella conferenza stampa di presentazione tenutasi nella giornata di ieri a Trigoria, ha di fronte a sé un compito davvero arduo, ovvero quello di rialzare una squadra che al momento è dodicesima in classifica che adesso ha solo 4 punti di vantaggio sul terzultimo posto.

La Roma, inoltre, ha un calendario davvero difficile, visto che nei prossimi turni sfiderà squadre Napoli (questa allo Stadio Diego Armando Maradona) e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Tuttavia, prima del ritorno del campionato, in casa romanista bisogna registrare delle novità sul giocatore più talentuoso: Paulo Dybala.

Roma, è sempre più vicino il rinnovo automatico di Paulo Dybala: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione de ‘Il Romanista’, infatti, Claudio Ranieri nella conferenza stampa di presentazione di ieri ha ribadito l’importanza di un giocatore forte come l’argentino. L’ex allenatore del Cagliari, di fatto, ha sottolineato che farà sempre giocare Paulo Dybala, sempre se starà in condizione.

Con queste parole del tecnico, dunque, il rinnovo automatico del contratto della ‘Joya’ con la Roma è sempre più vicino. Da sottolineare che nessun uomo della società giallorossa si è fatto avanti per cercare di trovare un’intesa con il calciatore per modificare l’accordo in essere. Nel frattempo, Paulo Dybala è al lavoro con lo staff romanista per essere a piena disposizione di Claudio Ranieri.