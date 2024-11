Roma, Ranieri ha scelto il primo ‘rinforzo’

Claudio Ranieri deve studiare bene la rosa come detto in conferenza stampa prima di capire di cosa ha bisogno sul mercato, ma un colpo può essere già in casa

Il mister giallorosso non ha tempo da perdere e sta cercando di sfruttare questi giorni per fare un punto della situazione e capire i lati deboli della squadra. Difficile non ammettere che sulla fascia destra manchi più di qualcosa per essere competitivi.

La Roma ha bisogno di riprendere un cammino di normalità dopo quasi 3 mesi di stagione buttati nella spazzatura. Al di là dei 13 punti in classifica, dopo 12 giornate, il problema è legato alla qualità del gioco espressa e le difficoltà nel trovare una strada finalmente fruttuosa. I giallorossi sono stati alle prese con troppi cambiamenti dal punto di vista tattico, con una serie di stravolgimenti, da De Rossi a Juric, che di certo hanno complicato la vita anche ai calciatori. Questi ultimi, come sottolineato da Ranieri durante la conferenza stampa di presentazione, dovranno sputare il sangue in campo nel mostrare il massimo impegno, per rispetto dei tifosi.

Ora ci sono delle zone del campo che la Roma non è in grado di coprire nel migliore dei modi, per lacune qualitative indiscutibili. Una di queste aree è quella delle fasce. Se a sinistra tra Angelino (mai più braccetto) El Shaarawy e lo stesso Zalewski (più il redivivo Dahl), ci sono alcune soluzioni, dall’altra parte il tutto si restringe al solo Celik. Abdulhamid non ha più messo piede in campo e Sangaré è ancora troppo acerbo per dare un contributo.

Ranieri vuole nuove soluzioni a destra: Mannini può avere una chance in prima squadra

Ranieri è sempre stato un allenatore attento al settore giovanile e, nonostante prediliga i giocatori di esperienza, sa valorizzare i ragazzi che veramente meritano. Per migliorare sulla fascia destra, non è escluso che possa dare uno sguardo al lavoro della Primavera, dove militano giocatori interessanti. La lente d’ingrandimento è puntata su Mattia Mannini, terzino destro (anche esterno alto) di grande corsa e applicazione tattica. Il classe 2006 ha fatto anche tutto il percorso con le nazionali giovanili, fino ad arrivare all’attuale ruolo di titolare con l’Under 19 di mister Bollini.

In questi giorni gli azzurrini sono impegnati nelle qualificazioni europee in Grecia e Mannini è uno dei punti di forza del gruppo. Martedì 19 novembre giocheranno allo Stadio ‘Theodoros Vardinogiannis’ di Heraklion contro i padroni di casa, completando il proprio trittico di partite, che li ha visti vincere contro il Montenegro e la Bosnia, sempre per 3-0. Mannini è stato grande protagonista segnando tre gol in tutto (uno nel primo match e due nel secondo), oltre a fornire un assist vincente per Camarda.

L’idea di Ranieri, come quella in precedenza di De Rossi, è di aggregarlo alla prima squadra per testarlo e valutare se sia in grado di fornire una variante credibile. Considerando la presenza del solo Celik, di certo potrà dare una mano.