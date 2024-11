Via per colpa dei Friedkin: addio immediato in dirigenza

A poche settimane dall’apertura della sessione invernale del calciomercato, emergono novità poco piacevoli per il gruppo Friedkin

Raggiunto il minimo potenziale possibile di una rosa apparentemente affascinante, ma di certo piuttosto costosa – la famiglia Friedkin ha sborsato ben più di cento milioni di euro per alimentare un calciomercato altisonante, ma sinora improduttivo -, la sensazione è che la stagione dell’As Roma non possa toccare punti più bassi, considerando che, dopo appena dodici appuntamenti di Serie A, la distanza con il sesto posto (quello utile a conquistare un piazzamento quantomeno in Conference League) è di ben undici punti.

Nel corso della conferenza stampa avvenuta ieri a Trigoria, Claudio Ranieri ha svelato alcuni retroscena dell’incontro avvenuto a Londra con la proprietà statunitense, dicendosi particolarmente stupito del coinvolgimento emotivo di Dan Freidkin nei confronti del destino giallorosso (“Il presidente tiene davvero a questa squadra” ha detto Sir Claudio).

Ora… che questo forte sentimento derivi semplicemente dall’investimento economico compiuto negli scorsi mesi poco importa a Sir Claudio, il quale ha affermato di trovarsi bene a lavorare con un presidente assente fisicamente, come accade normalmente all’estero. Parlando proprio di estero, sono giunte novità su uno degli interessi calcistici più forti del gruppo Friedkin.

Il responsabile dei trasferimenti dell’Everton ad un passo dall’addio

Il passaggio di proprietà dell’Everton è ancora in fase di definizione, con i Friedkin che sperano di poter acquisire la società inglese prima del mercato invernale, così da finanziare un calciomercato di pregio e risanare una stagione francamente negativa, in cui i Toffees si trovano ad occupare la sedicesima piazza del campionato più pregiato e ambito del mondo.

Per i Friedkin emerge tuttavia un intoppo potenzialmente fastidioso, relativo al responsabile del reclutamento dell’Everton Dan Purdy. Quest’ultimo, secondo quanto riportato da Football Insider, starebbe intavolando una trattativa con il PSV Eindhoven per assicurarsi un ruolo nella società olandese. Un addio che complicherebbe non poco l’eventuale prima sessione di mercato inglese dei Friedkin.