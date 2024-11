Allegri al posto di Inzaghi, destino segnato: cifre esplosive

Allegri al posto di Simone Inzaghi: il destino appare segnato e le cifre sono anche “ufficiali”. Ecco lo scenario clamoroso che potrebbe ribaltare la situazione

Il mercato degli allenatori, soprattutto negli ultimi anni, è diventato importante quasi come quello dei calciatori. Sono sempre di più i club che decidono – l’ultimo è il caso del Manchester United – di pagare la clausola rescissoria per prendere un tecnico giovane e preparato.

Sappiamo benissimo inoltre come la scuola italiana, sotto questo aspetto, sia una delle più importanti e più ben viste in tutta Europa. Soprattutto in Inghilterra: da Conte, a Ranieri, passando per Ancelotti, Di Matteo, Mancini e Maresca: tutti tecnici che hanno vinto qualcosa da quelle parti, lasciando un segno sicuramente importante in tutte le squadre che hanno allenato. Nei prossimi mesi, sempre al di là della Manica, si potrebbe pure aprire un altro capitolo decisamente importante che riguarda la panchina del Manchester City: Guardiola viene da 4 sconfitte di fila – ovviamente non è a rischio – ma la sua squadra rischia grosso in un processo che la vede protagonista per delle violazione del Fair Play Finanziario. Sì, potrebbe esserci un addio, anche se ieri in Inghilterra si parlava di un possibile rinnovo.

Allegri al posto di Inzaghi: c’è anche la quota

Detto questo, si è anche parlato di un Simone Inzaghi pronto, o quasi, all’avventura in Premier League. Anche Marco Materazzi, al Podcast The Italian Football, ha detto questo: “Inzaghi è perfetto per la Premier League. Penso a club come l’Arsenal, o anche al Manchester United e al Manchester City, soprattutto considerando che il futuro di Guardiola è ancora incerto. Tuttavia, da tifoso dell’Inter, spero che rimanga alla guida dei nerazzurri: ha ancora un lavoro da fare qui“.

Non solo Inzaghi, però: in Italia c’è libero Massimiliano Allegri che, secondo alcune quote degli allibratori inglesi, potrebbe anche essere l’erede di Pep. Si gioca a 34 volte la posta, quindi non è che sia così semplice possa succedere, ma la scuola italiana come detto è assai ben vista. E potrebbe fare la differenza.