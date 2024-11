Dybala e Mourinho di nuovo insieme: blitz a Roma

Emergono novità di rilievo sul chiacchierato trasferimento di Paulo Dybala al Fenerbahce di José Mourinho

Oltre ad aver somministrato immediatamente una flebo di fiducia, serenità e franchezza all’AS Roma, Claudio Ranieri ha anche messo in chiaro da subito la necessità di giungere al mercato di gennaio con le idee chiare, così da colmare quelle lacune ancora presenti in un organico particolarmente affascinante ma inevitabilmente sbilanciato.

Se da una parte vi sono le evidenti conseguenze dell’assenza di un terzino destro in grado di mettere in panchina Zaki Celik – il cui rendimento sia difensivo che offensivo continua ad oscillare tra la mediocrità e l’insufficienza -, dall’altra ecco una mal gestita sovrabbondanza di fantasisti offensivi da piazzare dietro Artem Dovbyk.

Dybala, Baldanzi, Soulé e Pellegrini condividono sostanzialmente il medesimo ruolo all’interno del rettangolo verde, con una particolare coincidenza di caratteristiche tra i primi tre. Evidentemente cresciuti a pane e Paulo Dybala (a sua volta cresciuto a pane e Lionel Messi), Soulé e Baldanzi appaiono come il facsimile – il primo più alto e il secondo più basso – della Joya, il che farebbe pensare che Florent Ghisolfi non avesse preventivato di trovarsi con tre calciatori sovrapponibili a questo punto della stagione.

Tutto farebbe pensare che la dirigenza giallorossa fosse pronta a disintossicarsi dalla Dybala dipendenza e avesse agito sul mercato in tal senso. Il mancato trasferimento in Arabia, tuttavia, avrebbe rotto le uova nel paniere e, ora, sono emerse nuove voci di mercato.

Dybala-Mourinho: il DS del Fenerbahce pronto ad una gita in Italia

Se è vero che la Roma sul piano squisitamente tattico potrebbe serenamente fare a meno della Joya, le parole di Claudio Ranieri nel corso della sua prima conferenza stampa hanno fatto ben intendere l’importanza di avere un calciatore di tale qualità all’interno del rettangolo verde, a prescindere dalle possibili sovrapposizioni di gerarchie.

Ciononostante l’ingaggio dell’argentino – destinato a salire nel caso in cui dovesse rinnovarsi automaticamente il contratto – e la presenza di due talenti in evidente crescita (Baldanzi sembrerebbe aver conquistato una dimensione ideale per l’espressione del proprio luccicante talento; Soulé appare finalmente alleggerito dal peso dei 26 milioni di euro investiti dai giallorossi) potrebbe spingere i vertici capitolini a cedere davanti ad un offerta decente.

In tal senso sono ormai rinomate le attenzioni rivolte nei confronti del numero 21 da parte di José Mourinho, il quale avrebbe spinto la dirigenza del Fenerbahce a tentare un assalto per la Joya. Difatti, secondo quanto riportato da ajansspor, Mario Branco – direttore sportivo dei turchi – sarebbe pronto a effettuare una trasferta italiana per tastare nuovamente il terreno.