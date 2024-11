Il Milan inchioda la Roma: il taglio netto sblocca l’affare

Il Milan inchioda la Roma: taglio netto e affare anticipato. Le scelte di Raffaele Palladino vanno verso una sola direzione. La trattativa la chiudono i rossoneri

Gennaio è dietro l’angolo, si avvicina. E con esso ci sono le operazioni di mercato. La Roma, così come confermato da Ranieri, qualcosa potrebbe fare, soprattutto se in questi mesi, il tecnico, vedrà la necessità di intervenire. E non c’è dubbio che questa necessità ci sia.

A destra c’è il solo Celik, ad esempio, e in quella zona del campo qualcosa potrebbe succedere davvero. Ma anche dall’altra parte – magari anche con l’uscita di Zalewski che è in scadenza di contratto – si potrebbe vedere un volto nuovo. Soprattutto se Ranieri dovesse decidere di passare a quattro dietro: il solo Angelino non basta e Dahl (nonostante un buon debutto contro il Bologna), probabilmente è troppo acerbo per essere buttato nella mischia. E allora nel corso di questi mesi sono state diverse le ipotesi. Ma su una, paventata con una certa insistenza, c’è il forte interesse del Milan così come riportato dall’edizione fiorentina del Corriere della Sera.

Il Milan su Parisi: addio Roma

Le scelte di Raffaele Palladino vanno verso una direzione: Parisi, ex Empoli, è stato uno dei meno impiegati in questo avvio e non è esclusa una sua partenza, forse, anche nel mercato di gennaio. Il Milan, come detto, è interessato al giocatore perché è considerato l’alternativa a Theo Hernandez.

Il francese in questa annata sta andando di alti e bassi: ottime prestazioni sì, ma un atteggiamento nervoso che non permette di stare sereni dentro i rossoneri che lo possono perdere da un momento all’altro come successo, anche, dopo Firenze quando l’esterno da capitano è stato espulso. E allora ecco che un esterno difensivo potrebbe servire anche a Paulo Fonseca, e il nome è quello del giocatore della Viola. E la Roma? La Roma o si muove in fretta oppure rischia di perderlo, anche se dentro i giallorossi, è evidente, le priorità sono altre.