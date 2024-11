Non c’è due senza tre: la Juventus lo ‘regala’ ai Friedkin

Nuovi importanti aggiornamenti tirano in ballo un intreccio a sorpresa che sta vedendo protagonista la Juventus. I Friedkin monitorano la situazione, interessati

Dopo aver sistemato la questione allenatore puntando sul ‘Ranieri ter’, la Roma sta programmando con attenzione le prossime mosse per provare a darsi una fisionomia molto più definita. In ambito societario, dove proseguono i lavori di ricerca del nuovo CEO, ma anche sul mercato. Quella che tra poche settimane aprirà ufficialmente i battenti è una sessione invernale di calciomercato molto importante per la Roma, che dovrà provare a puntellare un organico che evidenzia ancora dei limiti strutturali importanti.

Ne sono consapevoli i Friedkin che, parallelamente, aspettano l’ufficialità dell’acquisizione del pacchetto di maggioranza dell‘Everton, per la definizione della quale è ormai solo questione di tempo. Ecco perché, su input della proprietà statunitense della Roma, l’area tecnica dei Toffees ha già cominciato a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti. Prova ne sia l’ultima indiscrezione che – trapelata dall’Inghilterra – chiama direttamente in causa la Juventus. Secondo quanto riferito da goodisonnews.com che riprende e amplia l’indiscrezione rilanciata con forza dal quotidiano ‘Sport’, l’Everton starebbe continuando a monitorare con interesse la situazione relativa ad Arthur, da tempo ai margini del progetto tecnico di Thiago Motta e alla ricerca di una nuova collocazione.

Arthur all’Everton, ci risiamo: nuovo incastro a sorpresa

Dopo la fine della sua esperienza in prestito alla Fiorentina, infatti, l’ex play maker del Barcellona è rimasto alla Juventus dopo un’estate che non ha portato a significativi risvolti sul suo futuro. Nonostante la netta presa di posizione assunta dalla ‘Vecchia Signora’ in tempi non sospetti, il centrocampista non è risultato particolarmente intrigato dalle proposte arrivate sulla scrivania del suo entourage, preferendo temporeggiare in attesa di spiragli più propizi.

A distanza di mesi, però, qualcosa potrebbe essere finalmente cambiato. Everton, Marsiglia e Gremio stanno continuando a sondare il terreno per anticipare la concorrenza e provare a forzare i tempi. A tal proposito, soprattutto il club inglese sembrerebbe avere le carte giuste per convincere Arthur a sposare la bontà del proprio progetto, ponendo le premesse per un suo ritorno in Premier League. Tra gli esuberi a cui trovare una ‘collocazione’, il dossier relativo al centrocampista brasiliano continua a disorientare le strategie della Juventus: staremo a vedere se Giuntoli riuscirà a trovare l’incastro vincente.