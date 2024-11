Ribaltone Roma al fotofinish, così vola in Liga: l’affare sta per decollare

Dopo essere stato a lungo corteggiato dalla Roma, il suo futuro potrebbe essere questa volta nel campionato spagnolo: decisione lampo

Indipendentemente dall’esito delle prossime gare ufficiali che vedranno protagonisti Dybala e compagni, la Roma sa di dover ritornare per forza di cose sul mercato per rimpolpare il proprio organico. Sicuramente in estate, ma anche nel breve periodo. La ricerca di un vice Dovbyk all’altezza – infatti – rappresenta un tema di nevralgica importanza in casa giallorossa, con Ghisolfi che si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più propizia da capitalizzare. Con la consapevolezza che, giunti a questo punto della stagione, i margini di errore si sono drasticamente ridimensionati.

Tra i vari reparti che continuano ad essere sotto la lente di ingrandimento dell’area tecnica della Roma, impossibile non menzionare lo scacchiere difensivo. Gli arrivi di Hummels ed Hermoso, infatti, fino a questo momento non hanno contribuito ad alzare l’asticella. Complice anche alcune scelte di formazione piuttosto opinabili, sia il centrale tedesco che il totem spagnolo non sono riusciti a calarsi immediatamente nella nuova realtà. L’arrivo di un centrale forte fisicamente, abile un marcatore e in grado di trascinare la squadra non potrà essere soltanto un sogno. A tal proposito, non è escluso che possano ritornare prepotentemente in auge alcuni dei profili accostati alla Roma in tempi e in modi diversi.

Calciomercato Roma, Villarreal su Danso: le ultime

Per tutta una serie di motivi, invece, appare piuttosto complicato l’ipotesi che la Roma rimetta gli occhi su Kevin Danso. Il ventiseienne difensore austriaco, il cui trasferimento in giallorosso è saltato dopo il responso delle visite mediche.

Sulle tracce del forte centrale del Lens, invece, si sarebbe messo ora il Villarreal. Secondo quanto evidenziato da Ekrem Konur, infatti, il ‘Sottomarino’ Giallo confiderebbe prioritario l’acquisto di un difensore e avrebbe lanciato segnali di apprezzamento nei confronti di Danso, il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Sia pur con tutte le difficoltà del caso, dunque, il club spagnolo proverà a tastare il terreno con il Lens già nel mercato di gennaio.