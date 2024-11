Addio Vlahovic, incontro capitale: la Juventus ha già deciso

Addio Vlahovic-Juventus: incontro capitale e decisione già presa dal club bianconero. Gli ultimi aggiornamenti.

Negli ultimi mesi, il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è stato oggetto di numerose speculazioni. Dopo un inizio brillante, l’attaccante serbo ha attraversato momenti altalenanti sotto la gestione dell’allenatore Thiago Motta, che ha adottato moduli e tattiche non sempre in linea con le preferenze del centravanti. Vlahovic ha espresso il desiderio di giocare in un sistema a due punte, un dettaglio che ha creato qualche attrito e alimentato i dubbi sulla sua permanenza a Torino.

In questo contesto, la Juventus si trova a dover bilanciare l’interesse del club per un attacco solido e produttivo con le esigenze finanziarie, complicate dalla difficile situazione economica del calcio europeo. Nonostante la fiducia nelle qualità del giovane attaccante, i bianconeri stanno considerando diverse opzioni per rafforzare la squadra in vista del mercato invernale.

Addio Vlahovic: incontro in programma con l’Arsenal

È proprio in questo scenario che si inserisce l’interesse rinnovato dell’Arsenal per il centravanti bianconero. Fonti vicine al club londinese riferiscono che i Gunners stanno osservando attentamente la situazione e sono pronti a muoversi concretamente per portare l’attaccante serbo in Premier League.

Dopo aver tentato di acquistarlo già nel 2022, senza successo, l’Arsenal sembra ora intenzionato a riaprire il dialogo con l’agente del giocatore. Un incontro potrebbe avvenire a breve per raccogliere nuove informazioni e valutare le condizioni economiche e contrattuali di un eventuale trasferimento. A riferirlo è il giornalista Rudy Galetti, che aggiunge altresì come, dal canto suo, la Juventus appare aperta a un’operazione in uscita.

In quel di Torino, non a caso, avrebbero infatti già iniziato a monitorare alternative e scenari per ovviare ad una partenza sempre meno improbabile.