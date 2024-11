Calciomercato Roma, affare fatto: subito 10 milioni di euro per i Friedkin che così passano all’incasso. Decisione già presa

Lo prendono in anticipo e la Roma passa all’incasso. Di dubbi ce ne sono pochi, anche perché in poco tempo è diventato uno dei punti fermi della squadra. E in questo caso, perché aspettare?

Sono questi i pensieri di un club della Serie A – secondo quanto riportato da calciomercato.it – nei confronti di un giocatore preso la scorsa estate proprio dal club giallorosso. Avrete già capito che parliamo di Edoardo Bove, che alla Fiorentina sta facendo vedere tutte quelle qualità che, nelle poche occasioni nelle quali è stato mandato in campo, si sono intraviste anche con la maglia giallorosso addosso.

Calciomercato Roma, la Fiorentina ha deciso

“Chi ha poi un riscatto obbligatorio – si legge sul sito citato prima – è Edoardo Bove. Il centrocampista è un punto fermo nello scacchiere di Palladino ed è l’unico, insieme a Gudmundsson ad avere un riscatto obbligatorio. Obbligo che scatta con il 60% delle presenze, ma sembra che la Fiorentina voglia addirittura anticipare il riscatto, che per le casse viola vorrebbe dire 10,5 milioni di euro”.

Difficile, quindi, se non impossibile, vedere di nuovo Bove nella Capitale. A Firenze per adesso sembra aver trovato la sua dimensione e la Fiorentina, come avete letto, ha tutta la voglia di giocare d’anticipo e non aspettare l’obbligatorietà del riscatto che in ogni caso arriverà nei prossimi mesi. Se dovesse infatti continuare a giocare con questa continuità, già all’inizio dell’anno prossimo potrebbe raggiungere quella percentuale che farebbe scattare in maniera automatica l’incasso per i Friedkin.