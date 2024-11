Lo stanno regalando, prestito ‘indiavolato’: Juventus in scacco

La strada è sempre più in salita per la Juventus, che rischia nuovamente di dover rivedere i suoi piani per l’attacco: trattativa riscritta

Nonostante la sensazione di stare acquisendo sempre di più le fattezze di una squadra che sa quello che deve fare, la Juventus appare ancora in costruzione. Non solo per i diversi infortuni che hanno privato di Thiago Motta di pedine importanti per il proprio scacchiere tattico; quanto per l’assenza di alternative di spessore in reparti di nevralgica importanza. Il tema riguardante l’attacco, ad esempio, merita nuovamente un discorso approfondito.

A prescindere dal nodo riguardante il futuro di Vlahovic, per il cui rinnovo non si è ancora arrivati alla resa dei conti definitiva, proseguono le manovre di Giuntoli in vista del mercato di riparazione. Oltre all’acquisto di due difensori, infatti, nelle idee del football director della Juventus c’è l’intento di scandagliare il mercato alla ricerca di un attaccante in grado di offrirsi come alternativa a Vlahovic. Le idee di sicuro non mancano; quella che manca è semmai la liquidità necessaria alla ‘Vecchia Signora’ per imprimere la sterzata decisiva ad una delle tante trattative ventilate in questi ultimi giorni letteralmente frenetici. Ecco perché la formula del prestito potrebbe conciliare valutazioni economiche ed esigenze tecniche.

Calciomercato Juventus, si complica la strada per Kolo Muani

Quest’ultimo ragionamento, però, può essere esteso anche ai quei club che si trovano in situazioni analoghe alla Juventus. Tra questi c’è sicuramente il Manchester United che, come la ‘Vecchia Signora’, vede in Randal Kolo Muani una possibile intrigante operazione di mercato.

A riferirlo è Fussball News, che svela come i Red Devils – con l’intento di accontentare le richieste di Amorim – stiano valutando i margini di manovra necessari per far saltare il banco con il Psg. L’idea del club inglese, infatti, sarebbe quella di mettere sul piatto un prestito per Kolo Muani, offrendo all’attaccante francese la possibilità di trovare maggiore minutaggio e una centralità indiscussa nel progetto tecnico dello United. La stessa importanza che non ha trovato Zirkzee, profilo sul quale da tempo la Juventus ha messo gli occhi: chissà che allora non si creino i presupposti per un nuovo, clamoroso intreccio di mercato…