Maxi squalifica prima della Roma: comunicato UFFICIALE

Arriva una maxi squalifica per un avversario della Roma nei prossimi giorni: il comunicato ufficiale ha svelato l’entità della sanzione

Il calendario della Roma nelle prossime settimane è a dir poco proibitivo, con il Napoli di Antonio Conte alla ripresa, prima del Tottenham e dell’Atalanta di Gasperini. Un trittico in salita che testerà il lavoro inziale di Claudio Ranieri.

Claudio Ranieri non avrà molto tempo a disposizione per preparare le prossime partite, che saranno a dir poco impegnative. I nazionali rientreranno a Trigoria nelle prossime ore (l’ultimo sarà come sempre Paredes giovedì) e dovranno fare rapida conoscenza con il nuovo mister, nel tentativo di essere pronti per il big match contro il Napoli. Al Maradona sarà la prima partita del terzo mandato di Ranieri sulla panchina romanista. Un pizzico d’emozione ma subito testa al campo, per cercare di strappare qualche punto nelle prossime due settimane. Dopo la sfida a Lukaku e compagni, infatti, sarà la volta del Tottenham in Europa League, con la trasferta di Londra e poi dell’Atalanta di Gasperini, allo Stadio Olimpico.

L’impegno europeo potrebbe essere l’unico da affrontare con un minimo di turn over, visto anche il ridottissimo tempo di riposo. In questo momento la priorità è risollevare la classifica della Serie A, che vede la Roma in una posizione molto pericoloso, con 13 punti in 12 giornate e un margine ridotto sulla terzultima.

Pesante squalifica per Bentancur in Inghilterra: dovrà saltare 7 partite in Premier League

Proprio a proposito della sfida con il Tottenham, c’è una notizia che riguarda gli Spurs che è appena arrivata e riguarda una vecchia conoscenza della Serie A: Rodrigo Bentancur. L’ex centrocampista della Juventus era finito nell’occhio del ciclone per alcune dichiarazioni pronunciate all’indirizzo di Son, suo compagno di squadra. Lo scorso giugno, durante un’intervista alla televisione uruguaiana, il 27enne aveva fatto commenti piuttosto dispregiativi nei confronti della comunità sudcoreana, dichiarando che “si assomigliano tutti più o meno”, proprio con riferimento al fenomenale attaccante asiatico.

Nonostante le scuse di rito, la Federazione inglese aveva aperto un fascicolo su di lui. Proprio in queste ore è arrivata la sanzione che, come previsto in questi casi, sarà davvero molto dura. Bentancur dovrà scontare infatti una pena di 7 partite di squalifica in Premier League, a cui sommare anche una salatissima multa di 119.000 euro. Per il traballante Postecoglu di certo non una buona notizia.