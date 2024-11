Milan e Roma in ginocchio: chiudono ‘un affare incredibile’

Milan e Roma in ginocchio. La nazionale azzurra, il campionato che riprenderà a breve, lasciano il campo al mercato ed alle sue operazioni.

La Nations League sta regalando i suoi ultimi sussulti. Tra qualche giorno sarà nuovamente campionato. In tutta Europa. Così come, tra qualche giorno, in tutta Europa, si proseguirà a parlare di calciomercato.

Perché di mercato non si finisce mai di parlare e quando si intravede una nuova sessione le voci iniziano a rincorrersi con maggiore velocità. In tutta Europa. Pertanto non soltanto in Italia i club studiano possibili operazioni da mettere in atto. Nel campionato più ricco del mondo, la Premier League, i top club pianificano colpi milionari. La Premier League è pronta nuovamente ad affondare colpi pesanti, facendo propri i più grandi talenti del calcio europeo. La nostra Serie A è costretta spesso a restare a guardare ed ancora una volta può rimanere con un pugno di mosche in mano.

Milan e Roma in ginocchio: il Tottenham brucia a concorrenza

Una storia che si ripete ormai da anni. Le società italiane osservano, magari scoprono, nuovi talenti, salvo poi vederseli portare via da sotto il naso da club che hanno in più il fattore decisivo: il denaro.

Una storia che si potrebbe rivivere a breve seguendo le vicende di mercato che riguardano João Lucas de Souza Cardoso, detto Johnny, classe 2001, centrocampista del Betis. Il Tottenham sembra avere in pugno il giovane talento a stelle e strisce inseguito in passato anche dal Milan e dalla Roma. Come rivelato da footballinsider247.com, il club inglese vanta un’opzione per ingaggiare Johnny Cardoso per una cifra di 21 milioni si sterline. Nel caso in cui il Tottenham non attivasse la clausola potrebbe comunque trattare una percentuale sulla futura cessione del centrocampista statunitense. Un’operazione esaltata al massimo grado da Paul Robinson, ex numero uno del Tottenham: “Affare incredibile. Hanno la precedenza su un giocatore e se non firma per loro, prendono una percentuale della sua vendita”.

Forse non sarà al Tottenham il futuro di Cardoso. Sicuramente non sarà al Milan o alla Roma.