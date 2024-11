Addio Juve: firma prima di Napoli-Roma

Addio Juventus, firma prima di Napoli-Roma: accelerazione decisiva per il giocatore azzurro che è pronto a mettere nero su bianco

Non solo Kvara. Giuntoli, direttore dell’area sportiva della Juventus, sembrerebbe proprio essere interessato a quei calciatori che lui stesso, nel corso degli anni azzurri, ha portato al Napoli.

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato di come i bianconeri potrebbe spendere, nel caso di cessione di Vlahovic, proprio i soldi del serbo per andare a prendersi il georgiano che sta trattando il rinnovo contrattuale con De Laurentiis. E, nel corso degli ultimi anni, abbiamo oggettivamente capito come sia difficile riuscire a vincerla con il patron azzurro. Detto questo, è notizia di oggi, di un interesse bianconero per un altro giocatore che adesso sta giocando per Antonio Conte. Anche lui in scadenza di contratto, ma le cose potrebbero andare in maniera diversa, almeno stando alle informazioni che sono state riportate da calciomercato.it.

Addio Juve: Anguissa firma con il Napoli

Il centrocampista camerunense, come detto in scadenza, rimarrà quasi sicuramente al Napoli. Intanto, gli azzurri, hanno la possibilità di rinnovare l’accordo in maniera unilaterale alla fine di questa stagione e anche nel 2026: ma i buoni rapporti tra le parti e anche la necessità di mettere a tacere quelle che sono le indiscrezioni di mercato, potrebbero far cambiare le carte in tavola.

“Ma visti i buoni rapporti e l’ottimo rendimento di Anguissa, si sta trattando per un nuovo contratto quadriennale con ritocco dell’ingaggio che dovrebbe passare dagli attuali 2,5 milioni di euro a 3“. Un’accelerata, si legge ancora, legata al fatto che Giuntoli appunto ha tentato di riallacciare i rapporti con l’entourage del calciatore azzurro per cercare di capire se ci sono i margini per portarlo in bianconero alla fine di questa stagione. Ma il Napoli non se lo vuole lasciar sfuggire, quindi è pronto l’accordo con annessa firma.