Dall’Inter alla Juventus, ribaltone per il nuovo bomber dopo l’annuncio UFFICIALE: hanno scelto lui.

Il mercato invernale è alle porte e le trattative per i top club europei si fanno sempre più frenetiche. Tra gli attaccanti più ambiti c’è Jonathan David, il talento canadese del Lille, che ha attirato l’attenzione di squadre come Inter e Juventus. Tuttavia, negli ultimi giorni, si è delineato uno scenario che potrebbe favorire i due club italiani nella corsa al giocatore.

Il Barcellona, da tempo interessato a rinforzare il proprio reparto offensivo, ha concentrato le proprie attenzioni su Samu Omorodion, giovane rivelazione del Porto.

L’annuncio di David non basta, il Barcellona punta Omorodion: può cambiare tutto per Inter e Juventus

L’attaccante ispano-nigeriano ha impressionato per qualità e capacità realizzative, diventando una priorità per il club catalano. Joan Laporta, presidente del Barca, avrebbe già raggiunto un pre-accordo con Omorodion, il cui arrivo potrebbe chiudere le porte a ulteriori investimenti nel settore offensivo a breve termine.

Questo sviluppo, del quale riferisce El Nacional, riapre le possibilità per Inter e Juventus di inserirsi prepotentemente nella corsa per Jonathan David. L’attaccante, legato al Lille fino al 2025, è stato chiaro sul suo interesse per il Barcellona, dichiarando recentemente: “Il Barcellona è sempre stata la squadra che ho tifato fin da bambino.” Tuttavia, se il club spagnolo chiudesse l’affare Omorodion, le possibilità di vedere David al Camp Nou si ridurrebbero.

Inter e Juventus, con la necessità di rinforzare i rispettivi attacchi, potrebbero quindi trovare una finestra di opportunità. Per la Juventus, l’acquisizione di un nuovo attaccante è fondamentale, soprattutto alla luce della situazione instabile di Dusan Vlahovic. L’Inter, meno urgente ma sempre attenta a cogliere occasioni di mercato, potrebbe cercare di anticipare la concorrenza.

La scelta di Omorodion potrebbe quindi rivelarsi un fattore determinante per gli sviluppi di mercato nei prossimi mesi, lasciando aperta la strada per Jonathan David a Torino o Milano e modificando le strategie dei club coinvolti.