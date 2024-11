La Roma non perde altro tempo: il nuovo innesto arriva subito

Con la volontà di accelerare i tempi per l’ufficialità, la Roma sta continuando a tenere caldi diversi profili: probabile annuncio entro fine mese

Adesso o mai più. Dopo l’esonero di Ivan Juric e la scelta che ha portato alla virata decisa su Claudio Ranieri, sarà il campo a fornire il verdetto più importante. Complice anche un inizio stentato, la Roma è chiamata a risollevare la china per provare a scalare una classifica che vede i giallorossi ricoprire attualmente il dodicesimo posto. Dopo aver provveduto al terzo cambio in panchina della stagione, però, i Friedkin sono chiamati ad accelerare anche su un altro fronte.

Con l’avvicinarsi dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, infatti, prende quota anche il tema dirigenziale. Dopo le dimissioni di Lina Souoloukou, infatti, la Roma non ha ancora sciolto le riserve per il nuovo societario. Una scelta di vitale importanza che vede in lizza diversi profili. In tempi e in modi diversi, infatti, alla ‘scrivania’ giallorossa sono stati accostati prima Alessandro Antonello, poi Giovanni Carnevali ed infine Marzio Perrelli. Benché non possano essere esclusi a priori virate a sorpresa, la sensazione è che la scelta possa alla fine ricadere proprio su uno dei tre profili sopra menzionati.

La Roma sfoglia la margherita: nuovo CEO entro fine mese

A riferirlo è l’edizione odierna de Il Messaggero, che spiega come sia verosimile immaginare che la nomina del nuovo CEO possa essere annunciata entro fine mese. Se non è una volata al fotofinish, in sostanza, poco ci manca. Un testa a testa che vede attualmente Carnevali, Antonello e Perrelli ricoprire il ruolo di autorevoli protagonisti.

Ad ogni modo, dopo aver concluso il restyling dirigenziale, la Roma comincerà a programmare con attenzione le prossime mosse. Sul mercato, con il mercato invernale che potrebbe schiudere situazione interessanti per i giallorossi, ma non solo. La scelta di puntare forte su Ranieri, infatti, è coincisa con la necessità di puntare su un profilo d’esperienza. Un uomo di calcio che sappia consigliare i Friedkin in quello che può essere considerato il periodo più difficile della storia recente della Roma sotto la proprietà americana.