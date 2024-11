Addio immediato Roma: maxi plusvalenza Friedkin

Addio immediato Roma: a gennaio potrebbe arrivare un’offerta clamorosa con i Friedkin che potrebbero piazzare la maxi plusvalenza

Gennaio è dietro l’angolo e Ranieri, nella sua prima conferenza stampa da tecnico della Roma, ha detto chiaramente che, qualora sentisse la necessità di chiedere degli innesti, lo farà. E si è detto anche convinto che la proprietà americana dei giallorossi cercherà in tutti i modi di accontentarlo.

Si parla con insistenza, intanto, di un terzino destro: Celik è praticamente solo in quel ruolo visto che Saud non convince. Poi, magari, potrebbe pure arrivare un attaccante. Il vice Dovbyk al momento è Shomurodov e non ha le stesse qualità dell’ucraino. Vedremo quale saranno i movimenti in entrata. Ma si deve dare un’occhiata anche a quelli in uscita. Perché le voci di un possibile addio, o per meglio dire di un interesse che potrebbe diventare pressante nei prossimi mesi, diventano molto più insistenti.

Calciomercato Roma, lo United su Ndicka

Secondo quanto riportato da la Roma24, oltre il Real Madrid (che dopo l’infortunio di Militao è alla ricerca di un centrale), sulle tracce di Ndicka potrebbe esserci un forte interesse, con annessa offerta nella prossima sessione invernale delle trattative, del Manchester United.

Si parla, in questo caso, proprio degli inglesi, che avrebbero in testa di fare questo grosso investimento e di presentare già a gennaio un’offerta alla Roma per il cartellino del giocatore. Ndicka, come sappiamo, in giallorosso è arrivato a parametro zero quindi i Friedkin potrebbero piazzare una grossa plusvalenza che potrebbe aggiustare un po’ le casse. Certo, perdere Ndicka, uno dei migliori fino al momento – anche se nell’ultimo periodo anche lui ha un po’ lasciato a desiderare – non è il massimo per una squadra che dietro ha dei problemi. E senza dimenticare che già, nel pacchetto arretrato, c’è la possibilità di un addio di Hummels, che anche oggi non si è allenato con la squadra per via della febbre che negli ultimi giorni lo ha costretto a rimanere in Germania. Rientra oggi nella Capitale, il tedesco, e vediamo se domani si allenerà con la squadra.