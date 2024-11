Caso Hummels, niente Napoli: è già in Germania

Caso Hummels: il giocatore che ieri non si è allenato a causa della febbre dovrebbe partire dalla panchina. L’addio si avvicina

Niente da fare, nemmeno contro il Napoli sarà in campo. Quello che avvolge Hummels è un vero e proprio giallo. E, leggendo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina aveva ragione Juric che, per la scelta di tenerlo fuori praticamente sempre, si è preso moltissime critiche nella sua breve esperienza sulla panchina giallorossa.

Riavvolgiamo il nastro: alla fine del mercato, a gong già suonato, la Roma ha preso il difensore tedesco che fino a giugno era un punto fermo della difesa del Borussia Dortmund, finalista della scorsa Champions League. Non aveva fatto la preparazione estiva con nessuno, quindi si sapeva che avrebbe avuto bisogno di tempo per rimettersi in sesto. Siamo a novembre inoltrato e, a quanto pare, il giocatore ancora è indietro e quindi niente prima titolarità contro gli azzurri nel tardo pomeriggio di domenica: non è pronto.

Caso Hummels, ancora panchina: addio vicino?

Inoltre, ieri, non si è allenato con il resto dei compagni per via di un attacco febbrile che lo ha costretto a rimanere in Germania, a casa sua, visto che se n’era andato lì per trascorrere i due giorni liberi che Ranieri aveva dato a cavallo tra la fine della scorsa settimana e l’inizio di questo.

Molti dubbi, quindi, che oggi sarà in campo a Trigoria con il resto dei compagni per la seconda seduta della settimana, anzi quasi sicuramente non ci sarà. E comunque, qualora dovesse recuperare – e su questo non possono esserci dubbi – domenica andrà comunque di nuovo in panchina a guardare i compagni: “Appena si alza l’intensità – si legge sul giornale – fatica molto, nonostante ormai si alleni con la Roma da oltre due mesi e mezzo. In questo modo si avvicina anche l’addio, soprattutto se nel prossimo mese non dovesse riuscire a trovare spazio: in Germania ci sarebbe la fila per prenderlo e si è parlato anche della Juventus che lo potrebbe chiedere visti i problemi difensivi per via degli infortuni di Bremer e Cabal che hanno già chiuso la stagione.