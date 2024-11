Via libera Juventus: Zirkzee già rimpiazzato

Via libera Juventus: Zirkzee è già stato rimpiazzato. In questo modo Giuntoli potrebbe riuscire nel colpo clamoroso a gennaio. Lo scenario

La Juve vuole prendere un attaccante, Giuntoli ormai sembra essersi convinto: non solo i due difensori centrali quindi, per via degli infortuni di Bremer e Cabal, ma anche un elemento sulla prima linea che possa dare un po’ di fiato a Vlahovic in attesa anche di Milik.

Anche due attaccanti, per una squadra come la Juventus che è impegnata su diversi fronti, sono pochi. E oggi, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, è spuntato il nome di Schick: l’ex Roma, adesso al Bayer Leverkusen, è un’idea per i bianconeri. Ovviamente con la formula del prestito e magari inserendo il diritto di riscatto. Vedremo. Di certo il sogno rimane Zirkzee del Manchester United. Il nuovo tecnico Amorim vorrebbe in Inghilterra la sua punta di diamante, quel Gyokeres che ieri sera con la nazionale svedese ha fatto tripletta raggiungendo 31 gol in stagione. Ci proverà a strapparlo allo Sporting, ma secondo il Sun i Red Devils hanno pronta l’alternativa.

Via libera Zirkzee: lo United su Kolo Muani

Lo United ha chiesto informazioni al Psg per Kolo Muani: l’attaccante francese non si sta esprimendo come tutti si aspettavano e potrebbe salutare la Ligue 1, sempre in prestito, per i prossimi sei mesi. E in questo caso, visto che Hojlund dovrebbe comunque rimanere alla corte del nuovo tecnico, rimane abbastanza aperta la porta di un addio di Zirkzee, con la stessa formula, fino a giugno.

L’olandese tornerebbe volentieri in Italia soprattutto perché sarebbe allenato da Thiago Motta, il tecnico che praticamente lo ha lanciato nel calcio che conta e che lo scorso anno a Bologna lo ha fatto letteralmente esplodere: i due hanno conquistato insieme una clamorosa qualificazione in Champions League. Il sogno, in poche parole, rimane vivo per la Juventus. Vedremo.