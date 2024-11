Barella ha già detto sì: addio all’Inter e cifre choc

Barella ha già detto sì. Il mercato irrompe prepotentemente dalle parti della Pinetina ed il nazionale azzurro diventa obiettivo dichiarato di una big.

Hai voglia a cantare vittoria per la fine della sosta dovuta alle nazionali e per l’ormai imminente ritorno del campionato e delle coppe europee.

Il calciomercato ha sempre il volto più ammaliante. In grado di conquistare sempre e comunque le prime pagine dei media e l’interesse dei tifosi. Si avvicina gennaio e di fatto inizia a giungere un getto continuo di notizie, vere, verosimili o assolutamente false, riguardo possibili operazioni che potrebbe concludersi nella finestra di mercato invernale. Sessione di gennaio che potrebbe essere anche utilizzata per creare i presupposti per grandi colpi da portare poi a compimento sotto il solleone estivo. Grandi nomi associati a grandi club ed imponenti investimenti pronti a prendere il volo. Un grande investimento di un grande club è pronto a prendere il volo per convincere Nicolò Barella a lasciare l’Inter.

Barella ha già detto sì: lo aspetta Carlo Ancelotti

Sono i giorni in cui il mercato si sta interessando molto dei gioielli dell’Inter. E se il Manchester United sta pensando seriamente a Lautaro Martinez, il Real Madrid ha puntato Nicolò Barella.

La conferma arriva direttamente da elgoldigital.com, che assicura come il club spagnolo si stia concentrando sul centrocampista dell’Inter per via delle inattese difficoltà presentatesi per l’acquisizione di Martin Zubimendi, centrocampista spagnolo della Real Sociedad e della nazionale spagnola. Il nazionale azzurro ha una valutazione di 80 milioni di euro ed un contratto da poco rinnovato con il club nerazzurro con scadenza 30 giugno 2029 con ingaggio pari a 7 milioni di euro netti annui. Fonti assicurano che il club di Florentino Perez abbia già ricevuto il pieno consenso del centrocampista di Cagliari a trasferirsi alla corte di Carlo Ancelotti. E Beppe Marotta cosa dice riguardo tale trattativa?