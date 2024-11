Penalizzazione UFFICIALE: cambia la classifica della Juve

In queste ultime ore è stato diramato un comunicato di una penalizzazione che ha fatto molto rumore nel calcio italiano.

Archiviata la sosta di metà novembre per lasciare spazio agli ultimi impegni del 2024 delle varie nazionali, infatti, la luce dei riflettori è tornata sul campionato. Anche perché nel prossimo turno di Serie A sono in calendario diversi match importanti.

A dare il via alla tredicesima giornata, infatti, c’è la trasferta dell’Inter allo Stadio Bentegodi contro il Verona di Paolo Zanetti. Mentre alle ore 18.00, è in programma il super big match di San Siro tra il Milan di Paulo Fonseca e la Juventus di Thiago Motta. n

Nella giornata di domenica, invece, allo Stadio Diego Armando Maradona andrà in scena tra il Napoli capolista di Antonio Conte e la ‘nuova’ Roma di Claudio Ranieri. Tuttavia, in attesa del prossimo weekend, bisogna registrare una penalizzazione che ha spiazzato tutto il mondo del calcio italiano.

Serie C, Taranto penalizzato di 6 punti: la sanzione

Come comunicato dalla stessa ‘FIGC’, infatti, il Taranto è stato penalizzato di 6 punti a causa del mancato pagamento entro il 16 ottobre degli emolumenti netti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps ai dipendenti, tesserati e ai collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di luglio e agosto 2024.

Con questa penalizzazione, considerando anche la precedente penalizzazione di 4 punti, il Taranto è ora ultimo nel Girone C del campionato di Serie C. Di questa sanzione ne approfitta la Juventus Under 23, visto che ora è penultima.