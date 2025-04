Scambio choc con Barella: l’Inter lo riporta in Serie A

Scambio choc con Barella: il centrocampista dell’Inter continua a stupire in Europa. I nerazzurri lo valutano 100 milioni. Ma occhio alla contropartita

Le sue prestazioni crescono di livello partita dopo partita. E Nicolò Barella, per forza di cose, è entrato nel mirino delle big d’Europa. Ci sono poche chiacchiere da fare: quando un giocatore fa davvero la differenza in questo modo, cattura le attenzioni di quelle squadre che non hanno problemi economici e hanno la voglia di investire.

E su di lui, oltre alcune offerte arabe che lo arricchirebbero e anche molto, c’è la forte attenzione in questo momento di diverse società della Premier League. Ma non solo: anche il Bayern Monaco, qualora non dovesse rinnovare il contratto a Kimmich, potrebbe senza dubbio pensare al nerazzurro. Detto questo, è evidente, che in questo momento è l’Inghilterra la Nazione maggiormente interessata: problemi di soldi non ce ne sono e, inoltre, ci sono dei giocatori che potrebbero fare al caso dell’Inter proprio al termine di questa stagione.

Scambio con Barella: l’Inter riporta in A Chiesa

Secondo le informazioni che sono state riportate da Interlive.it, il Liverpool ha messo da diverso tempo il proprio radar sul giocatore nerazzurro. La valutazione si attesta intorno ai 100 milioni di euro, una cifra che, sinceramente, i Reds potrebbero anche investire sul mercato. Ma, oltre questo, per abbassare la richiesta di cash, sul piatto potrebbero mettere il cartellino di Federico Chiesa che in questa stagione di spazio, anche per via di qualche infortunio di troppo, ne ha trovato poco.

Ma non solo, anche un altro profilo il Liverpool sarebbe disposto a sacrificare: parliamo di Nunez e il centravanti, potrebbe eccome interessare a Marotta visto che al termine di questa stagione perderà sia Arnautovic che Correa, entrambi in scadenza di contratto, ai quali l’accordo non verrà rinnovato. Soldi e un cartellino pesante. Forse in questo modo l’Inter potrebbe davvero cedere alla tentazione di mandare via il giocatore.