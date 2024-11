Sessanta milioni e addio Lautaro Martinez: lo scambio ribalta la Juve

L’offerta proveniente dall’Inghilterra rischia di stravolgere seriamente le carte in tavola per il futuro di Lautaro Martinez: ecco cosa sta succedendo

A caccia del Napoli capolista, l’Inter di Simone Inzaghi non può più permettersi passi falsi. I nerazzurri – vogliosi di lanciare un altro segnale importante alla concorrenza – intendono mettere la freccia e trovare una continuità di rendimento importante. Tuttavia, a calamitare l’attenzione mediatica sono ancora le indiscrezioni di mercato. Tra i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento di Marotta, ad esempio, c’è anche e soprattutto l’attacco.

Sotto questo punto di vista, occhio all’evolvere della situazione riguardante il futuro di Zirkzee. L’attaccante olandese del Manchester United, infatti, potrebbe lasciare anzitempo i Red Devils dopo una prima parte di stagione che definire problematica sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Non è un caso che l’ex Bologna sia stato accostato a diversi club italiani, tra cui Juventus e Milan. In un mosaico ancora tutto da costruire, infatti, soprattutto i bianconeri potrebbero ricoprire un ruolo di nevralgica importanza, dal momento che Cristiano Giuntoli è ancora alla ricerca di un vice Vlahovic in grado di far rifiatare l’attaccante serbo.

Calciomercato Inter, lo United non molla Lautaro Martinez: Zirkzee possibile pedina di scambio

Tuttavia, sono due le condizioni che potrebbero in maniera inesorabile cambiare le carte in tavola. Oltre alla volontà del calciatore, infatti, da capire anche quale sarà la scelta dello United. A tal proposito dalla Spagna trapelano importanti aggiornamenti che, se confermati, potrebbero creare le premesse per un irresistibile effetto domino.

Secondo quanto evidenziato da fichajes.net, infatti, i Red Devils sarebbero intenzionati a proporre all’Inter 60 milioni di euro e il prestito di Zirkzee per riuscire a mettere le mani su Lautaro Martinez. L’attaccante argentino dell’Inter, infatti, è un vecchio pallino dello United, che sta provando a capire i margini per imbastire un’operazione che si preannuncia comunque piuttosto complicata. Dal canto loro, i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di lasciar partire quello che è considerato uno dei centri nevralgici attorno ai quali far ruotare il progetto tecnico di Inzaghi. Almeno a gennaio, dunque, le chances di una partenza dell’attaccante argentino restano piuttosto risicate.