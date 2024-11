Addio Douglas Luiz con lo scambio: colpo Scudetto Juve

Addio Douglas Luiz: i bianconeri lo potrebbero utilizzare come jolly per lo scambio. Ecco il colpo scudetto che i bianconeri vogliono fare a gennaio

Sicuramente è l’uomo che in questo inizio di stagione, dentro la Juventus, ha deluso di più. Anche per via dell’investimento da oltre 50 milioni di euro che i bianconeri hanno fatto nel corso dell’estate per prenderlo dalla Premier League.

Poi, oltre alle prestazioni poco importanti – nonostante abbia giocato poco – ci sono i continui infortuni che praticamente lo hanno messo fuori gioco quasi sempre. Sì, avrete capito che parliamo di Douglas Luiz e forse non serviva nemmeno nominarlo. Un oggetto misterioso per il momento il centrocampista brasiliano con la Juve che a quanto pare si è un po’ spazientita della situazione e potrebbe anche cederlo immediatamente. O, per meglio dire, utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare al colpo scudetto.

Addio Douglas Luiz: scambio per Zirkzee

Nel merito di questa vicenda ha parlato, a Juventibus su Twitch, il giornalista che segue da vicino le dinamiche bianconere Momblano. Dicendo chiaramente che è una pista da seguire con la super visione di quello che è l’agente dei giocatori.

Ed è una soluzione, viene sottolineato, che potrebbe piacere ad entrambi i club. Sì, perché lo United sta cercando comunque un attaccante ma non disdegnerebbe, a quanto pare, il possibile innesto del centrocampista che nel massimo campionato inglese ha dimostrato di avere delle qualità importanti che possono aiutare tutti. Zirkzee, dal proprio canto, stando alle ultime informazioni che arrivano attorno al suo stato d’animo, avrebbe aperto alla possibilità di un ritorno in Italia nei prossimi mesi dopo un avvio tutt’altro che da ricordare in Premier League. Insomma, l’incastro perfetto per tutti. Ed è assolutamente una situazione da seguire.