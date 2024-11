Calciomercato Roma, addio Zalewski e Talisca al posto di Dybala

Calciomercato Roma. Mentre si sta avvicinando l’esordio di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma, ecco le immancabili voci di mercato.

La sfida del Maradona contro il Napoli di Antonio Conte si avvicina sempre di più. Dal canto suo Claudio Ranieri è pronto al suo ‘terzo’ esordio sulla panchina della Roma. Forse il più complicato. Sicuramente anche il più stimolante.

Il tecnico romano studia la tattica migliore per ‘annichilire’ la capolista sapendo bene che un inizio positivo renderebbe più agevole il suo complicato compito. E di Roma, e del suo futuro, si continua a parlare un po’ ovunque. La società giallorossa è sempre in prima pagina anche per quanto riguarda possibili operazioni di mercato durante la sessione invernale del prossimo gennaio. Florent Ghisolfi attende i primi responsi della Roma di Claudio Ranieri pronto a recepire eventuali richieste del neo tecnico giallorosso. E per qualcuno che potrebbe arrivare, qualcun altro, come Nicola Zalewski, potrebbe salutare Trigoria e la Roma.

Calciomercato Roma: Zalewski va da Mourinho

In Turchia c’è un club che non ha la minima intenzione di passare come vittima predestinata a tutto vantaggio del Galatasaray. Il Fenerbahce di Josè Mourinho intende dare filo da torcere ai campioni turchi.

Il mercato prossimo servirà per puntellare, e rafforzare, l’organico a disposizione dello Special One. Su come opererà il club turco ci ha reso edotti il quotidiano turco, Sozcu. I gialloblu pensano di arricchire l’organico con Anderson Talisca. La dirigenza del Fenerbahce ha raggiunto un accordo con l’attaccante brasiliano e con il club arabo dell’Al Nassr. Gli acquisti in casa Fenerbahce, però, non sono ancora terminati poiché tra i nomi graditi a José Mourinho vi è anche quello del romanista Nicola Zalewski. Il centrocampista polacco aveva rifiutato in estate le offerte del Galatasaray ma questa volta determinante potrebbe risultare la volontà di José Mourinho. Il tecnico portoghese ha fatto la sua scelta, Talisca al posto di Dybala. In casa Roma sarà invece Nicola Zalewski a raggiungere lo Special One in Turchia.