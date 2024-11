Calemme: “Dybala riceve sempre offerte, a gennaio…” | ESCLUSIVO

Da Ranieri a Dybala, annuncio e previsione sul 21 della Roma a poche ore dalla delicatissima sfida al Napoli di Antonio Conte.

A due giorni da Napoli-Roma, diversi i punti toccati dal giornalista Mirko Calemme, corrispondente italiano di DiarioAS, che ha parlato in diretta alla trasmissione Twitch di Asromalive.it. Questa la sua posizione sui recenti eventi in casa Roma.

“Neanche Pep Guardiola o Klopp avrebbero funzionato a Roma in questo momento, mentre Ranieri penso che funzionerà. La Roma cosa doveva aspettarsi: mandi via uno come De Rossi, per poi prendere Juric che giocava in tutt’altro modo. Cosa ci si aspettava succedesse?“.

“Sul caso Di Lorenzo, allenatore e società erano allineati. Su Dybala, c’erano sfumature e incomprensioni tra la società e l’allenatore. Quando si creano questi equivoci con mancanza di unità di intenti, è facile sbagliare e imbattersi in risultati negativi, come fatto lo scorso anno dal Napoli, che è arrivato decimo. L’importante è capire l’errore: il Napoli ha compreso di aver sbagliato tutto“.

Gestione Dybala e caso Arabia Saudita: “Tornerà centrale con Ranieri”

“Credo che la Roma abbia capito da Ranieri in poi ciò che non ha funzionato. La cosa fondamentale è l’unità di intenti. Quando ci sono obiettivi chiari e condivisi tra dirigenza e allenatore, si può fare strada. E anche il Napoli quest’estate ha vissuto delle difficoltà con Conte, ma la differenza è stata che la società Napoli ha subito fatto capire che le priorità e le volontà erano condivise con il tecnico“.

Interessante, poi, la ricostruzione sulla questione Dybala-Arabia Saudita, volta a fare chiarezza anche sulle possibili ripercussioni future sulla posizione dell’argentino. “Continuamente arrivano offerte a Dybala. Se lui avesse voluto guadagnare i soldi, sarebbe andato in Arabia Saudita. La forbice del mancato accordo potrebbe essere stata solamente di 7-8 milioni: Dybala ha perso 40 milioni di euro con questa scelta. Si è trattato di una scelta di principio, perché non se ne voleva andare dalla Roma”.

“Avrebbe valutato un club come Barcellona, Manchester United o simili. Ha sempre detto di no all’Arabia, iniziandola a valutare quando la Roma si è comportata in quel modo. Da quel momento, ha deciso di comportarsi imponendo le proprie condizioni. Ne è derivato un muro contro muro: se l’obiettivo erano i soldi, stesso lui avrebbe cercato un compromesso per avvicinare le parti”.

“Quindi Dybala non pensa ancora e solo ai soldi. A gennaio non pensa ad andarsene per campionati di livello inferiori, la cui attrazione principale è lo stipendio. Secondo me la Roma si normalizzerà con Ranieri e Dybala tornerà ad essere centrale e tranquillo. La gestione va fatta, lo stesso Ranieri lo ha detto. Bisogna dire anche che con Mourinho è stato spremuto, portandosi dietro quei problemi. Da come ha parlato Ranieri e conoscendone l’esperienza, è un nome ideale e perfetto per questa situazione“.