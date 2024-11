Pogba, ritorno clamoroso: è arrivato l’annuncio

La ricerca di Paul Pogba per una nuova destinazione dove dimostrare nuovamente le proprie luccicanti qualità potrebbe essersi finalmente conclusa

Mentre in vista di Napoli-Roma, Antonio Conte e Claudio Ranieri stanno rifinendo gli ultimi dettagli sul piano tattico, ma soprattutto valutando i propri ragazzi nel corso delle sessioni di allenamento conclusive (in particolare la presenza di Dybala è ancora avvolta in una fitta nube di mistero), le voci sul calciomercato europeo non accennano a calmierarsi, soprattutto considerano il repentino avvicinamento della sessione invernale del mercato.

Negli scorsi giorni vi è stata una particolare attenzione mediatica al futuro di Paul Pogba, il cui contratto è stato rescisso di recente dalla Juventus di Cristiano Giuntoli, che oramai sembra aver scelto di erigere il proprio progetto su calciatori giovani, le cui caratteristiche tattiche potranno essere plasmate a piacimento da mister Motta.

La Vecchia Signora, dunque, non ha voluto riporre fiducia nella possibile rinascita di uno dei calciatori più rappresentativi della sua storia recente e, di conseguenza, il fuoriclasse francese si è trovato a dover cercare una nuova destinazione in cui giungere a parametro zero (a partire da marzo, quando la squalifica per doping si concluderà).

Nonostante gli scetticismi di alcuni grandi club europei, pare che vi sia una società particolarmente compatibile con le esigenze del fenomeno francese, il quale ha specificato di non voler abbandonare il calcio che conta (il Vecchio Continente) per andare a incassare in MLS o in Arabia.

Pogba torna in Francia? Rabiot lo invita al Marsiglia

Quello che può essere tranquillamente considerato come uno dei centrocampisti più affascinanti e dirompenti degli ultimi vent’anni di Serie A si ritrova attualmente nella scomoda posizione di dover ricostruire la propria credibilità come professionista, il che parrebbe aver limitato concretamente il ventaglio di opzioni per il post Juventus.

Di recente tuttavia Adrien Rabiot, da poco sbarcato al Marsiglia dopo un periodo vissuto da svincolato, ha lanciato un chiaro appello all’ex compagno di club e nazionale, invitandolo a sposare anch’egli la causa del Marsiglia di mister De Zerbi.

Queste le parole del francese classe ’95: “Gli consiglierei di venire al Marsiglia. Paul è un giocatore di talento. Se ritrova tutte le sue capacità fisiche, se è di buon umore, rimane un top player. È da un po’ che non gioca più, è Sarebbe complicato per lui tornare subito ad alti livelli. Ma sono venuto al Marsiglia perché credo in questo progetto. Per me l’allenatore è un grande allenatore, c’erano giocatori del talento di Paul Pogba interessati a venire Marsiglia, gli direi solo cose positive”.