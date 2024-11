Addio Dybala, svelate le cifre UFFICIALI: hanno messo nero su bianco

Addio Dybala, svelate le cifre UFFICIALI. Tra poco inizierà il Ranieri Ter sulla panchina della Roma, eppure tiene banco il futuro dell’argentino.

Riparte dallo stadio di Napoli la carriera di Claudio Ranieri. I suoi settantatré anni, una pensione dorata dopo una lunga carriera non hanno resistito al richiamo della Città Eterna.

Tra poche ore inizierà il ‘Ranieri Ter’ sulla panchina giallorossa. Un esordio più difficile, e stimolante, non poteva esserci. Lo Stadio Maradona, il Napoli di Antonio Conte ed il Derby del Sud. Basterebbero la metà di tale motivazioni per caricare, e caricarsi, al massimo. Nella città dell’indimenticabile Massimo Troisi la Roma ‘ricomincia da tre’. Dal suo terzo allenatore che proverà a dare, da subito, alla squadra ciò che i suoi predecessori non hanno potuto, o saputo dare. C’è grande curiosità nel vedere quale Roma affronterà il Napoli, con quale spirito, con quanta voglia di vincere.

Addio Dybala: i numeri non mentono

E come tutti gli allenatori anche Claudio Ranieri fa affidamento sui suoi campioni. Nel momento della difficoltà si vede il campione capace di prendere per mano la squadra.

E il campione della Roma risponde al nome di Paulo Dybala. L’argentino è quasi sempre colui che marca la differenza. C’è una Roma con la Joya e c’ una Roma senza. In questi continui cambi di gestione tecnica il campione ex Juve è sempre stato il riferimento di tecnici e compagni di squadra. Sfogliando il calendario in avanti quale potrebbe essere il futuro di Paulo Dybala, ancora Roma o altro? Dove non arrivano gli esperti di mercato può arrivare sisal.it che ha dato una risposta ben precisa al quesito. E lo ha fatto alla sua maniera, con i numeri che non mentono mai. Paulo Dybala lontano dalla capitale e dalla Roma è dato a 3.25. Quota che potrebbe variare repentinamente, a salire o a ascendere.

Dipenderà dalla Roma di Claudio Ranieri. Dipenderà, soprattutto, da Paulo Dybala.