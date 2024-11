De Rossi torna alla Roma: “Me l’hanno detto i Friedkin”

De Rossi torna alla Roma: l’annuncio del giornalista che rivela le parole dei Friedkin. “Me l’hanno detto loro”. Ecco quello che potrebbe succedere

Oggi è il debutto di Ranieri sulla panchina della Roma. Da qui alla fine della stagione sarà lui a guidare la squadra. Poi passerà dietro la scrivania, per almeno due anni – così come ha annunciato il suo agente in un’intervista al Corriere dello Sport -. Ma già dai prossimi mesi comincerà, insieme a Ghisolfi, a cercare quella figura che serve per iniziare un progetto a lungo termine.

La scelta di Ranieri da parte dei Friedkin è dovuta ad un fatto: in questo momento dentro la Roma serve un allenatore “normale”: uno che dia tranquillità ad un gruppo che ha bisogno di risultati per tirarsi fuori da una situazione difficile. E chi meglio di uno che conosce a menadito l’ambiente? Nessuno, di questo sono evidentemente convinti i proprietari americani del club, che però hanno sotto contratto tre allenatori: Juric fino alla fine di questa stagione dopo l’esonero, e anche De Rossi che invece aveva firmato per tre anni.

De Rossi torna alla Roma: la rivelazione di Caressa

Nel momento dell’ufficializzazione dell’addio con DDR, i Friedkin hanno scritto nel comunicato che i cancelli di Trigoria saranno sempre aperti per il tecnico. Quindi quasi un annuncio di un ritorno, prima o poi.

E, a confermare questa tesi, ci ha pensato Fabio Caressa, che sul proprio canale Youtube, insieme ai registi Damiano e Fabio D’Innocenzo, ha rivelato qualcosa di clamoroso: “Quando è stato esonerato, De Rossi mi ha scritto. Avrebbe potuto spargere veleno su chi lo ha mandato via e invece mi ha scritto una frase bellissima: “su quella panchina è stato bellissimo sedersi“. E poi: “Lui era comunque grato di aver avuto questa possibilità che non sarà l’unica. Tornerà, me lo hanno sia lui che i Friedkin però ha avuto un senso di gratitudine che è dei grandi uomini”.