Formazioni ufficiali Napoli-Roma: Ranieri cambia tutto

Formazioni ufficiali Napoli-Roma, ecco le scelte, le prime, di Claudio Ranieri in vista del suo terzo debutto sulla panchina giallorossa

Il terzo debutto sulla panchina della Roma per Claudio Ranieri. Tra poco più di un’ora, contro il Napoli, i giallorossi cercheranno di mettersi alle spalle tre mesi difficili, dettati prima dall’esonero di Daniele De Rossi e poi da quello di Ivan Juric.

Per sistemare le cose, o almeno cercare di farlo, i Friedkin hanno optato per un allenatore che conosce tutto quello che c’è dentro Trigoria, che sa qual è il pensiero della città, che vive di calcio da moltissimi anni e che sarà, come sappiamo, anche un dirigente nel prossimo futuro. Insomma, una scelta per “normalizzare“, così come ha detto lo stesso tecnico nel corso della conferenza stampa di presentazione del match. Ed ecco che sono arrivate, anche, le prime scelte in una partita difficile per una Roma che però ha enorme bisogno di punti.

Formazioni ufficiali Napoli-Roma, le scelte di Ranieri

Dybala in panchina, e questo si sapeva, visto che la Joya non si è praticamente mai allenata con il resto del compagni nel corso di questa settima. Ritorno della difesa a quattro – e anche qui tutte le indicazioni davano già questa scelta – e ancora panchina per Hummels: il tedesco ha avuto la febbre quindi, è evidente, non è nelle migliori condizioni e quindi parte dalla panchina.

Detto questo, ecco le prime scelte ufficiali quindi dell’allenatore della Roma per affrontare una squadra, quella azzurra di Conte, che ha voglia di tornare prima in classifica visto che ieri è stata superata da Atalanta e Inter. Dentro tutti i senatori, quelli che dovranno cercare di dare un senso diverso alla propria stagione. Ranieri inizia con un 4-5-1, squadra coperta con Dovbyk unica punta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku

ROMA (4-5-1): Svilar; Celik, Mancini, NDicka, Angeliño; Pisilli, Koné, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Dovbyk.