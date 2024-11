Bufera prima della Roma, tempo scaduto: rottura e addio

Bufera prima della Roma: nonostante una vittoria clamorosa in casa Tottenham le acque per alcuni sono mosse. Ecco cosa sta succedendo

Una vittoria clamorosa sul campo del Manchester City che però non sembra essere piaciuta a tutti. Sì, perché dentro il Tottenham che giovedì sera affronterà la Roma in Europa League, c’è qualcuno che non è felice. E che potrebbe salutare nello spazio di poco tempo.

Le notizie che in Inghilterra vengono riportate tottenhamhotspurnews.com infatti, svelano che dentro il club londinese non sono tutte rose e fiori. Dopo un avvio di stagione sicuramente complicato per gli uomini di Postecoglou, l’affermazione sul campo della truppa di Guardiola sembrava dovesse riportare velocemente il sereno. Così non è stato, nello stato d’animo di un giocatore che prende come stipendio la bellezza di circa 120mila sterline a settimana e che potrebbe lasciare la squadra nella prossima finestra di mercato, quella di gennaio.

Bufera prima della Roma: Reguilon lascia il Tottenham

“Sergio Reguilon è pronto a lasciare il Tottenham rescindendo il suo contratto da 120.000 sterline a settimana. Il terzino sinistro sta guadagnando interesse da parte di club in Turchia e Arabia Saudita, permettendogli di tagliare i legami con gli Spurs”. Sì, perché Reguilon non sta giocando praticamente mai nonostante sia tornato dal prestito al Brentford della passata stagione con dei buoni numeri, sia sotto l’aspetto delle presenze in campionato sia in quello degli assist serviti. Ma questo non è bastato per ora, e non basterà a quanto pare, per vederlo in campo nelle prossime settimane.

Un addio che quindi appare scontato tra poco più di un mese: con una destinazione che sembra essere già stata trovata, visto che si parla o di Turchia o di Arabia Saudita per il 27enne che sembrava, ad un certo punto, poter essere uno dei terzini più forte nel panorama europeo, ma così evidentemente non è stato.