Calciomercato Roma, accordo chiuso e rinnovo firmato. I contatti sono già stati avviati e si è ad un buonissimo punto dell’operazione. Niente ritorno in Italia

Niente da fare. Il rinnovo è a un passo, almeno stando alle informazioni che proprio in queste ore sono state riportate da The Athletic. Un giocatore che la Roma, e non solo, aveva messo nel mirino, che è pronto a mettere nero su bianco sul quel rinnovo contrattuale che, di fatto, chiuderebbe tutte le possibilità di continuare a pensarci.

Eppure sembrava dovesse partire al termine di questa stagione o addirittura nel prossimo mese di gennaio. Ma non andrà così: e i giallorossi, che lo avevano messo nel mirino per rinforzare la corsia destra, quella dove c’è il solo Celik pronto ad essere utilizzato, dovranno cercare un altro obiettivo. Sì, dentro ai giallorossi non cambia nulla: un innesto in quella zona del campo si deve fare per forza.

Calciomercato Roma, Ola Aina rinnova

L’ex Torino, quindi che conosceva già il massimo campionato italiano, Ola Aina, secondo la fonte citata prima è in una trattativa avanzata per il suo rinnovo contrattuale con il Nottingham Forest. Il giocatore nigeriano, 12 presenze e un gol quest’anno, dovrebbe rimanere nel massimo campionato inglese anche nelle prossime stagioni. Non c’è nessuna possibilità, quindi, che possa partire a parametro zero.

Per dirla tutta, non c’è nessuna possibilità che possa partire. Ola Aina, nel corso di questi mesi, era stato anche accostato al Milan. Ma pure i rossoneri dovranno trovare un’altra soluzione per andare a chiudere quella zona del campo. Ma dei rossoneri oggettivamente a noi interessa poco, interessa invece capire quali saranno le mosse di Ghisolfi – che si avvarrà dell’aiuto di Ranieri nella scelta – per completare una squadra che a gennaio, se vuole cercare in qualche modo di risollevarsi, ha immediato bisogno di innesti. Evidente che, in questo modo, non si può chiudere l’annata.