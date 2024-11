Dalla Juve alla Roma: cessione inevitabile e prezzo fissato

Il calciomercato di gennaio si avvicina , bianconeri e giallorossi condividono le stesse necessità e possono entrare in rotta di collisione

L’ennesima sconfitta in campionato ha trascinato ancora di più la Roma nel baratro e l’incubo retrocessione inizia ad aleggiare in maniera concreta sopra il cielo di Trigoria, Una situazione decisamente impensabile dopo una sessione di mercato con quasi 120 milioni spesi, ma che è divenuta quasi incontrovertibile dopo il doppio esonero di Daniele De Rossi e Ivan Juric. La cura Claudio Ranieri non è iniziata nel migliore dei modi e la sconfitta contro il Napoli, benché non sia stata di grandi proporzioni, ha nuovamente messo in mostra le lacune tecniche e di mentalità della rosa.

A gennaio, nonostante non ci sia un budget altissimo, Florent Ghisolfi dovrà reperire almeno tre rinforzi per consentire al nuovo tecnico giallorosso di condurre una seconda parte di stagione meno problematica. Oltre ad un vice di Artem Dovbyk più continuo di Eldor Shomurodov, il dirigente francese dovrà mettere mano soprattutto al roster degli esterni, bassi e alti. Divenuto titolare inamovibile a causa del mancato arrivo di un terzino destro di livello, Zeki Celik ha dimostrato ancora una volta di non essere all’altezza delle aspettative.

Calciomercato Roma, sfida alla Juve in fascia

Anche a sinistra, con la possibilità di giocare più spesso con una difesa a quattro, rende Angeliño l’unico terzino sinistro di ruolo, in attesa che Samuel Dahl compia il suo percorso di crescita. Anche sulla mancina, dunque, non sono escluse sorprese qualora dovesse presentarsi la giusta occasione nel rapporto qualità-prezzo. In tal senso vanno lette, ad esempio, le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, dove va monitorata con grande attenzione la situazione del Lione, nel mirino della Ligue 1 per l’ingente quantità di debiti.

Retrocesso in via precauzionale e con il mercato in entrata bloccato, il club francese, per stessa ammissione del presidente Textor, sarà costretto a cedere almeno cinque-sei calciatori per evitare la retrocessione precauzionale inflitta dagli organi di controllo transalpini. Tra questi, c’è anche Nicolas Tagliafico. Accostato nei giorni scorsi alla Juventus, il 32enne argentino, oltre al passaporto italiano, ha dalla sua anche un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025 e un prezzo inferiore ai 5 milioni di euro. Nelle scorse ore, l’esterno sinistro è stato proposto anche alla Roma che ha preso nota e rimandato una decisione definitiva alle prossime settimane.