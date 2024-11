Dybala-Fenerbahce, altro che Ronaldo: show di Mourinho

Da Dybala a Cristiano Ronaldo, l’annuncio di Mourinho fa chiarezza e spiega tutto: l’ha detto in conferenza stampa.

La Roma vive un periodo di grandi cambiamenti, non solo sul campo, ma anche dietro le quinte. Dopo l’arrivo di Claudio Ranieri come nuovo allenatore, il calciomercato invernale si prospetta cruciale per il futuro del club. Al centro delle voci, il nome di Paulo Dybala, il cui destino sembra sempre più lontano dalla capitale.

L’attaccante argentino, baluardo offensivo della squadra giallorossa, aveva resistito in estate alle sirene dell’Arabia Saudita, preferendo rimanere a Roma. Tuttavia, l’avvicinarsi di gennaio ha riacceso le indiscrezioni, con il Fenerbahce che si sarebbe fatto avanti per assicurarsi le sue prestazioni. Nonostante Claudio Ranieri abbia ribadito l’importanza di Dybala nei suoi piani tattici, le pressioni economiche e l’incertezza legata al contratto in scadenza a giugno rendono la sua permanenza tutt’altro che scontata.

Da Talisca e Dybala a Cristiano Ronaldo, Mourinho dice tutto

Parallelamente, il Fenerbahce sta lavorando per chiudere l’acquisto di Anderson Talisca, attualmente all’Al-Nassr. Il brasiliano, già seguito da tempo, potrebbe rappresentare l’alternativa a Dybala per il club turco. José Mourinho, ora tecnico del Fenerbahce, ha mantenuto un profilo basso sulla questione: “Sono felice dei miei giocatori”, ha dichiarato negli scorsi giorni, lasciando comunque aperte tutte le possibilità.

Le sorprese degli ultimi giorni, destinate a intrecciarsi potenzialmente anche con il mondo Roma e un nome come quello di Paulo Dybala, avevano, inoltre, toccato anche lo scenario Cristiano Ronaldo. Dalla Spagna, infatti, si era parlato di una potenziale e clamorosa operazione, complessa soprattutto per l’ingaggio faraonico percepito da Ronaldo all’Al-Nassr. Gli interessi del club turco per nomi come Dybala, CR7 e Talisca sono, dunque, da leggersi nell’ottica dei tentativi di rinforzare il reparto offensivo da consegnare a Mourinho, con i tanti nomi destinati a intrecciarsi e, con ogni probabilità, a escludersi a vicenda.

Per tale motivo, non deve sfuggire l’annuncio di José Mourinho relativo proprio alle notizie su un possibile approdo di Ronaldo alla sua coorte, implementate, poi, da un annuncio più generico sul mercato di gennaio. “Ronaldo al Fenerbahce? Solo se viene a mangiare per pranzo. Istanbul è quasi al centro tra l’Arabia Saudita e il Portogallo: magari con il suo jet privato e si ferma per visitare il vecchio amico José e pranzare nel bell’albergo dove risiedo. Le persone che hanno scritto di un approdo di Cristiano da noi non sanno di cosa parlano oppure scrivono cose non assolutamente vere. In generale, se ci sono dei giocatori che possano approdare a gennaio, devono essere davvero bravi, perché è difficile essere migliori dei giocatori che ho attualmente a disposizione“.