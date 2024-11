Il ‘bello di notte’ strega la Juve: sì al colpo Scudetto

Il ‘bello di notte’ strega la Juve. La Juventus non vince senza il suo attaccante migliore. Cristiano Giuntoli ha però scovato il nuovo bomber.

Apparentemente il pareggio della Juventus a San Siro contro il Milan è un punto guadagnato tenuto conto dell’emergenza infortunati che sta marchiando a fuoco la stagione dei bianconeri di Thiago Motta.

In realtà sono due punti perduti tenuto conto del fatto che chi precede la Juventus, ovvero ben cinque squadre, hanno tutte vinto distanziando ulteriormente in classifica i bianconeri. La Juventus scesa in campo sabato pomeriggio contro i rossoneri di Paulo Fonseca hanno ‘soltanto’ pareggiato poiché non avrebbero potuto fare di più. E questo è ciò che preoccupa il tecnico italo brasiliano e la dirigenza bianconera. Tra infortunati e giocatori che non stanno rendendo come avrebbero dovuto, in rapporto agli elevati costi di acquisto, durante la sessione invernale di mercato occorrerebbe un’altra rivoluzione dopo quella estiva.

Il ‘bello di notte’ strega la Juve: arriva Šeško

Uno, forse due difensori centrali ma anche, necessariamente, un attaccante che dia respiro a Dusan Vlahovic. O che magari lo sostituisca a partire dalla prossima estate.

L’input gusto lo fornisce su un piatto d’argento l’insider di mercato, Ekrem Konur, su X. La Juventus, con Cristiano Giuntoli, stanno seguendo con la massima attenzione la situazione dell’attaccante sloveno del Lipsia, Benjamin Šeško, classe 2003. Un profilo che il direttore tecnico della Juventus, in verità, sta monitorando da tempo. La società bianconera lo ha potuto ammirare da vicino, e ‘subire’ la sua capacità realizzativa nella notte di Lipsia, in Champions League. La giovane età, ed il rendimento dell’attaccante sloveno, hanno portato il suo costo a cifre decisamente importanti. La Juventus proverà ad esserci ‘fino alla fine’. Operazione di mercato che potrebbe andare in porto soltanto in caso di cessione di Dusan Vlahovic. Al prezzo giusto, però. Non ‘a saldo’ come accaduto in estate con Federico Chiesa.