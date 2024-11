La Roma è già un ricordo, scambio saltato: così vola in Arabia

Un obiettivo di mercato della Roma potrebbe fare subito le valigie, contribuendo a spegnere le velleità dei giallorossi di chiudere l’affare

Sebbene la priorità della Roma sia quella di ricominciare ad inanellare punti preziosi con cui dare un’altra fisionomia alla propria classifica, l’avvicinarsi dell’apertura della sessione estiva di calciomercato pone interrogativi importanti. Pur avendo margini di manovra abbastanza ridotti, Ghisolfi proverà a rinforzare un organico che presenta ancora tanti, troppi punti interrogativi.

Il tempo dei ‘se’ e dei ‘ma’ è ormai finito. Urgono risposte definitive anche in sede di calciomercato, a proposito del quale urge però fare una distinzione preliminare. Alle occasioni che potrebbero materializzarsi nel breve periodo, infatti, è necessario accostare ma non sovrapporre intrecci allo stato attuale solo ipotetici. Sia nella prima che nella seconda categoria rientra ad esempio la tentazione Ansu Fati che, pur non essendo un obiettivo prioritario della Roma, è insistentemente accostato ai giallorossi soprattutto dalla Catalogna. Il fatto che il Barcellona voglia liberarsene non è certo una novità. Così come il tentativo da parte dei blaugrana di provare ad intavolare uno scambio con il Milan inserendo Ansu Fati come parziale contropartita tecnica per Leao.

Calciomercato Roma, opzione Arabia per Ansu Fati: il Barça

Salvo clamorosi colpi di scena, però, non dovrebbe essere la Serie A la prossima tappa di Ansu Fati. Secondo quanto evidenziato da ‘El Nacional’, infatti, i blaugrana starebbero spingendo per la cessione immediata dell’esterno offensivo, impiegato con il contagocce da Flick e ormai ai margini del progetto tecnico dei catalani.

Sebbene non abbia ancora ottenuto il gradimento del calciatore, l’opzione Arabia Saudita stuzzicherebbe non poco il Barcellona che punta ad incamerare una cifra non troppo lontana dai 30 milioni di euro che i catalani hanno posto come valutazione minima del classe ‘2002. Tuttavia, nel caso in cui le offerte dei due club saudite continuassero a non scaldare Ansu Fati, il rischio che si crei un vero e proprio muro contro muro tra il calciatore e il Barcellona diventerebbe piuttosto concreto. In un senso o nell’altro, le prossime settimane contribuiranno a fugare tutti i dubbi a riguardo.