Triplo rinforzo per Ranieri: la Roma volta pagina

Triplo rinforzo per Ranieri E’ il momento per la Roma di raccogliere tutte le forze a disposizione. Mai come ora, infatti, occorre una scossa.

Napoli, il Napoli, Romelu Lukaku, il suo gol e l’espulsione sfiorata devono ormai rappresentare il passato per i giocatori della Roma.

Non è passato, invece, per Claudio Ranieri perché da quella sconfitta, venuta alla sua ‘prima’ sulla panchina giallorossa, il tecnico romano deve tirar fuori tutti gli errori, suoi e dei suoi ragazzi, per evitare che si ripetano e consegnino alla formazione giallorossa altre sconfitte e delusioni. La prima prova è il ritorno in Europa del tecnico giallorosso. L’amata Inghilterra, culla e custode della più grande vittoria in carriera di Claudio Ranieri, lo storico e, forse, irripetibile scudetto del Leicester City, datato 2 maggio 2016, attende la ‘sua’ Roma per la quinta giornata di Europa League. Avversario di turno il Tottenham di Ange Postecoglou.

Triplo rinforzo per Ranieri: pronti per l’Europa League

Altro campo difficile, altro avversario complicato. La fortuna non ha sposato Ranieri n questo suo terzo ritorno a Roma. In questo momento non c’è nemmeno il tempo di piangersi addosso ed imprecare contro la cattiva sorte.

Anzi sembra che il cielo stia ritornando un po’ più blu sopra Trigoria. Ora occorre soltanto raccogliere tutte le forze disponibili. E sembra proprio che le forze a disposizione di Claudio Ranieri stiano aumentando. Sull’aereo che porterà la Roma nella capitale inglese ci saranno sicuramente anche Mario Hermoso e Paulo Dybala. Non proprio gli ‘ultimi arrivati’ della rosa giallorossa. Buone notizie arrivano anche sul fronte Alexis Saelemaekers. Il centrocampista belga, assente dal 17 settembre scorso a causa di una frattura alla caviglia, vede avvicinarsi a grandi passi il ritorno in campo. La sfida di campionato contro il Lecce, calendarizzato per il prossimo 8 dicembre, potrebbe essere il fatidico momento.

Sul campo di allenamento la Roma si ricompatta. Ora manca soltanto il campo.