Hummels: “Tra Juric e Ranieri c’è differenza, ecco come finirà con la Roma”

Tottenham-Roma, prima di Ranieri ha parlato Hummels in conferenza stampa. Ecco le sue parole in vista del match di domani

Insieme a Claudio Ranieri, che ancora non è entrato nella sala conferenza, ha parlato Mats Hummels in conferenza stampa: “Per noi è una partita importante, per cercare di piazzarci le prime 8 è un’ultima spiaggia forse. Sono dei punti pesanti. Grande occasione per invertire la tendenza. Affrontiamo un avversario forte e complicato ma è occasione per dimostrare di poter stare a questi livelli”.

“Con Ranieri giochiamo di più come reparto e meno uomo contro uomo anche se può capitare. Quello che conta è che domani faremo bene il nostro dovere. Vorrei dire che da quando sono arrivato un gruppo che ha lavorato con serietà al meglio. In carriera ho vissuto momenti più complicati di questo. In quei casi non puoi fare altro che lavorare dure e crederci sempre. Abbiamo dei giocatori offensivi molto bravi e li dobbiamo mettere nelle condizioni migliori di brillare.

Hummels sicuramente ha giocato poco in questo avvio, ecco il motivo secondo lui: “Quando sono arrivato non mi allenavo da tre mesi e non giocavo per questo, ma poi è stata una decisione del mister che ho sempre rispettato anche se speravo di giocare di più. Quello che conta è invertire la tendenza personale e di squadra. Non mi sono pentito perché sono sicuro che alla fine sarà una storia a lieto fine”.