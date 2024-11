“Non allenerei mai la Roma”: è la prima scelta dei Friedkin

C’è un allenatore che potrebbe essere la prima scelta in futuro per i Friedkin, anche se in passato aveva dichiarato di non voler allenare mai la Roma

I proprietari americani stanno cercando di trovare profili giusti per organizzare la società e le scelte per il 2025 verranno prese proprio in questo periodo. A livello di allenatore c’è un nome che stuzzica molto la fantasia dei californiani.

Il Friedkin Group sta per completare l’acquisizione dell’Everton, ma deve ancora aspettare la revisione della Premier League prima di avere il via libera definitivo. Come rivelato da TeamTalk, i californiani stanno già lavorando su quello che sarà il futuro tecnico della squadra di Liverpool. Il gruppo americano non vorrebbe mantenere Sean Dyche ancora a lungo, nonostante il lavoro dell’ex tecnico del Burnley sia stato comunque soddisfacente nell’ultimo periodo. Tra mille difficoltà di natura tecnica e finanziaria, l’Everton è riuscito comunque a riprendersi, offrendo anche sprazzi di calcio soddisfacente.

Chiusa questa stagione con una salvezza tranquilla, un po’ come avviene per la Roma, anche a Goodison Park si cercherà di ricostruire un progetto di più ampio respiro. C’è bisogno di un uomo che possa prendere in mano la situazione e creare i presupposti per qualcosa di più ambizioso, come voluto dalla nuova proprietà.

Il piano dei Friedkin per la panchina dell’Everton: Sergio Conceiçao è il favorito

Uno dei nomi che era stato accostato alla Roma dopo l’addio di De Rossi è ora in pole position per il futuro all’Everton. Stiamo parlando di Sergio Conceiçao, allenatore portoghese ex Porto. Il 50enne, che ha conquistato in panchina 11 trofei in sette anni, sta cercando garanzie sia dal punto di vista tecnico che di ingaggio. Nelle sue dichiarazioni di qualche tempo fa si era detto pronto ad abbracciare un nuovo progetto, ma non avrebbe mai allenato la Roma, per il suo passato da giocatore nella Lazio dello Scudetto.

All’Everton potrebbe però dire di sì, sbarcando in Premier League e provando un’avventura nel torneo più competitivo d’Europa. Sempre secondo quanto riferito da TeamTalk, l’alternativa a Conceiçao sarebbe un altro obiettivo recente della Roma, ovvero Edin Terzic, ex Borussia Dortmund. Per il tedesco di origine bosniaca, però, sembrano esserci soluzioni più appetibili in patria. Nella lista dei tecnici cercati ci sono anche Potter e Maurizio Sarri. Vedremo chi sarà a spuntarla. Da questa scelta si potrà capire di più anche in chiave Roma.