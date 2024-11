Rinforzo immediato per Ranieri: la Roma lo ha già preso

Rinforzo immediato per Ranieri, lo ha chiamato subito per aiutarlo a risollevare la Roma. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Negli ultimi mesi, la Roma ha attraversato una fase di profonde trasformazioni, sia a livello tecnico che dirigenziale, nel tentativo di risollevare le sorti di una stagione finora deludente. Le difficoltà incontrate sul campo hanno portato a decisioni drastiche, culminate con l’avvicendamento di tre allenatori in pochi mesi.

La stagione era iniziata con Daniele De Rossi alla guida della squadra, ma una serie, nemmeno troppo lunga, di risultati, nemmeno tanto negativi, ha portato al suo esonero a metà settembre. Al suo posto è stato chiamato Ivan Juric, il cui mandato è stato caratterizzato da alti e bassi, con una sola vittoria nelle prime quattro partite. La situazione è precipitata ulteriormente, con la Roma che ha subito quattro sconfitte nelle successive cinque gare di campionato, scivolando al dodicesimo posto in classifica. Questo ha portato la dirigenza a sollevare l’ex Torino poco meno di un mese fa, prima della sosta della Nazionale.

In questo contesto di instabilità, la proprietà, rappresentata dai Friedkin, ha deciso di affidare la panchina a Claudio Ranieri, richiamato per la terza volta alla guida del club.

Roma, Ranieri sceglie subito il nuovo ‘rinforzo’:

Ranieri, 73 anni, ha accettato l’incarico spinto dal profondo legame con la squadra della sua città natale, con l’obiettivo di risollevare le sorti della Roma e riportare serenità nell’ambiente, seppure con la preghiera di apparecchiare un percorso di cambiamenti interni testimoniato anche dalla decisione di ricucirgli un ruolo dirigenziale a fine stagione.

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, prevista dal 2 gennaio al 3 febbraio 2025, la Roma si prepara a intervenire sul mercato per rinforzare la rosa. Le aree di intervento prioritario includono le fasce laterali, dove si sono evidenziate carenze sia in fase difensiva che offensiva. Inoltre, si prevede l’acquisto di un centrocampista di qualità per migliorare la costruzione del gioco e fornire maggiori soluzioni in attacco.

La dirigenza è consapevole che il mercato di gennaio rappresenta un’opportunità cruciale per correggere le lacune emerse nella prima parte della stagione e fornire a Ranieri gli strumenti necessari per risalire la classifica. L’obiettivo è quello di riportare la Roma in posizioni più consone al suo blasone, puntando a una qualificazione europea che, al momento, appare distante.

Intanto, in un corpo di interventi che dovrà essere ben più ampio rispetto al solo calciomercato, il ritorno di Ranieri ha portato anche a cambiamenti nello staff tecnico. Come riferisce Manà Manà Sport, è stato infatti inserito Lino Pucinischi tra i fisioterapisti, professionista specializzato in fisioterapia e osteopatia, già parte del team di Pietro Chiodi, procuratore vicino al tecnico. Questa scelta mira a migliorare la gestione degli infortuni, problema che ha afflitto la squadra nelle ultime stagioni.