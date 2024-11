Calciomercato Roma, cash e scambio sul piatto: Juve al tappeto

La volontà di anticipare la concorrenza e la maxi trattativa che scrive la parola fine alla telenovela: nuovo colpo di scena e Juve in scacco

Archiviata la sfida di Europa League contro il Tottenham che ha portato in dote non pochi spunti, la Roma è chiamato a dirottare immediatamente le sue attenzioni in campionato. Sotto questo punto di vista, il match in programma contro la lanciatissima Atalanta di Gasperini potrebbe rappresentare un autentico spartiacque per capire il modo con il quale la squadra ha recepito i nuovi dettami tattici di Claudio Ranieri.

Il tempo degli esperimenti è ormai finito. Lo sa bene (anche) Ghisolfi, chiamato a puntellare un organico apparso privo di pedine fondamentali in alcuni settori nevralgici. Tra i tanti interrogativi che campeggiano in casa Roma, ad esempio, impossibile non menzionare quello relativo alle corsie esterne. Un problema, quest’ultimo, che in tempi e in modi diversi è ritornato ad affacciarsi in casa giallorossa anche in questa stagione, alla luce delle prestazioni tutt’altro che esaltanti fornite dai vari interpreti sulle corsie laterali. A cominciare da Celik e Zalewski, ma non solo. Ecco perché ipotizzare che la Roma ritorni subito sul mercato per acquistare (almeno) un altro esterno non è affatto utopistico, a maggior ragione se dovessero sbloccarsi alcune cessioni pesanti. Anche le altre squadre, però, non hanno alcuna intenzione di restare con le mani in mano. Prova ne sia l’irresistibile effetto domino che sta riguardando Patrick Dorgu.

Calciomercato Roma, il Napoli fa sul serio per Dorgu: il piano per battere la Juve

L’esterno del Lecce, per il quale anche la Roma aveva effettuato dei sondaggi esplorativi, fa gola a tante big di Serie A e di Premier League. In un mosaico che potrebbe vedere l’inserimento anche di altre squadre, però, Napoli e Juventus sono pronte a fare la voce grossa.

Come evidenziato da Emanuele Cammaroto, intervenuto su NapoliMagazine.com, gli Azzurri sarebbero intenzionati ad accelerare i tempi per far saltare il banco ed accontentare una richiesta esplicita di Antonio Conte. In particolare, con l’intento di abbassare le richieste del Lecce, che chiede 30 milioni di euro per lasciar partire Dorgu, i partenopei sarebbero entrati nell’ordine di idee di inserire nella trattativa Alessio Zerbin. A tal proposito, secondo quanto riferito, il Napoli starebbe pianificando un assalto già nel mercato di gennaio. Gli altri club di Serie A interessati al calciatore non