Dalla Roma alla Serie B, altro che bianconeri: rinforzo immediato

Rinforzo immediato e ‘retrocessione’ dopo la firma: lo scenario di calciomercato ha dell’incredibile. Addio Roma e niente bianconeri.

Dopo l’esonero di José Mourinho nel gennaio 2024, la panchina giallorossa ha visto avvicendarsi Daniele De Rossi e Ivan Juric, con quest’ultimo sollevato dall’incarico a novembre 2024 a causa di una serie di risultati negativi. Attualmente, Claudio Ranieri è tornato alla guida della squadra per la terza volta, con l’obiettivo di riportare stabilità e migliorare le prestazioni in campionato.

Parallelamente, la società ha subito modifiche significative nella struttura dirigenziale, con l’uscita di figure chiave come il direttore generale Tiago Pinto e l’arrivo di nuovi collaboratori per supportare la gestione sportiva . Questi cambiamenti riflettono la volontà dei proprietari, i Friedkin, di riorganizzare il club per affrontare le sfide future, al netto di una serie di problematiche che, come ormai razionalizzato dalla stessa piazza, non possono non essere attribuite ad errate valutazioni e ponderazioni degli addetti ai lavori.

Baluardi di speranza e margini di miglioramento sono sicuramente emersi dopo la gara di Londra con il Totteham anche se, come ammesso dallo stesso Ranieri, una rondine non può fare primavera. Serve tanto altro, con un lavoro continuo e costante sul campo e fuori.

Vice Dovbyk in Premier League: c’è l’insidia della Championship per Ferguson

In particolar modo, In vista della finestra di mercato di gennaio, la Roma sta pianificando interventi mirati per rafforzare la rosa, con una particolare attenzione che potrebbe interessare il reparto offensivo. L’obiettivo è individuare un vice per Artem Dovbyk, al fine di garantire maggiore profondità all’attacco. Tra i nomi emersi, spicca quello di Evan Ferguson, giovane attaccante del Brighton.

Una posizione non proprio felice in Inghilterra ha portato l’irlandese ad essere corteggiato e valutato da diverse realtà europee, al netto delle smentite arrivate dal suo club e dagli addetti ai lavori. La concorrenza per assicurarsi le prestazioni di Ferguson resta agguerrita. Su di lui, erano stati riportati gli interessi anche di Juventus e Napoli.

Secondo quanto riportato da Football Insider, il Leeds United è fortemente interessato al giocatore e potrebbe avanzare un’offerta nella prossima finestra di mercato. L’ex portiere del Leeds, Paul Robinson, ha dichiarato che Ferguson potrebbe avere una “stagione eccellente” trasferendosi a Elland Road. Inoltre, anche Fulham e Leicester City stanno monitorando la situazione, valutando la possibilità di un prestito per l’attaccante irlandese.

Una spietata concorrente, dunque, per eventuali interventi di mercato della Roma in questa zona di campo potrebbe essere, dunque, in modo quasi inatteso, proprio la Championship. Questo, perché, come ammesso dallo stesso Robinson, la decisione di Ferguson di accettare un’eventuale ‘retrocessione’ potrebbe essere anche fruttuosa e vantaggiosa.

“Di solito, osservando giocatori di questo calibro, ci si chiede: perché dovrebbero scegliere la Championship quando ci sono potenziali opportunità in Premier League? Ma far parte di un club come il Leeds United, soprattutto in una stagione che potrebbe rivelarsi molto positiva, rappresenta un forte richiamo. È proprio questo a mettere il Leeds in corsa per un giocatore come Ferguson, un colpo che avrebbe un impatto significativo“.