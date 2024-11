Ritorno alla Roma, Totti esce allo scoperto: “Sarà lui a decidere”

Intervistato a Dubai per le Finali dell’Ea7 World Legends Padel Tour, Francesco Totti ha detto la sua sul suo possibile ritorno in giallorosso

Come sempre, mai banale. A Dubai per Finals del torneo di Padel riservato alle leggende sportive, Francesco Totti è ritornato a parlare non solo del momento della ‘sua’ Roma, ma anche dei possibili scenari riguardanti il suo futuro. L’intervento dell’ex capitano giallorosso, come sempre, porta con sé un numero importante di riflessioni.

Intervistato ai microfoni di ‘Sky Sport’, Totti ha prima commentato l’ottima prestazione fornita dalla Roma sul campo del Tottenham, dalla quale è maturato il pareggio acciuffato nel finale grazie al tap in di Hummels: “Piano piano penso che ci risolleveremo. Ieri abbiamo fatto una bella partita a Londra, spero possa tornare la grande Roma che tutti noi ci aspettiamo. Sono contento che Ranieri sia tornato a Roma: è uno dei pochi che riesce a trasmettere tante cose positive”.

Roma, Totti sul suo possibile ritorno: “Ranieri avrà voce in capitolo”

Inevitabile poi la domanda relativa anche al suo futuro, alla quale Totti ha risposto senza peli sulla lingua, lasciando significativamente una porta aperta: “Possibile ritorno alla Roma? Si tratta di una domanda che hanno fatto a Ranieri e il mister ha risposto tranquillamente. Lui sarà il nuovo dirigente della Roma il prossimo anno, perciò avrà voce in capitolo e deciderà chi chiamare e come gestire la situazione”.

Rispetto a quanto fatto nei mesi scorsi, dunque, Totti non ha ‘chiuso’ le porte ad un suo clamoroso ritorno, tirando in ballo proprio il ruolo che Claudio Ranieri ricoprirà a partire dalla prossima estate. Totti e la Roma di nuovo insieme? Uno scenario che potrebbe configurarsi sempre più concreto nel caso in cui diverse tessere del puzzle si incastrassero. Staremo a vedere cosa succederà.