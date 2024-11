Addio Cristante a gennaio: ultima parola Friedkin

Addio Cristante a gennaio. L’arrivo del terzo tecnico della stagione può presupporre cambiamenti in atto. Possibili nella sessione di mercato invernale.

Claudio Ranieri e la Roma che verrà, in campo e fuori. Il tecnico romano non ama giri di parole e racconta le cose come stanno. Non ha bisogno di cautelarsi dietro lo schermo del non detto. Racconta la Roma come nessuno l’ha mai raccontata.

Siamo soltanto alle sue prime conferenze stampa. Poche due partite ufficiali. Alla vigilia della terza sfida, seconda di campionato, che lunedì vedrà la Roma vedersela contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini sul prato dell’Olimpico, Claudio Ranieri ha espresso concetti importanti ed una verità finora tenuta nascosta. Una verità che tocca uno dei giocatori più discussi della rosa giallorossa: Bryan Cristante. Ed il tecnico romano è tornato sul momento in cui è scoppiata la vera crisi giallorossa di questa stagione: l’esonero dopo quattro giornate di Daniele De Rossi.

Addio Cristante a gennaio, la Roma ha deciso

Le parole di Claudio Ranieri: “Né Mancini, né Cristante, né Pellegrini hanno mandato via Daniele, anzi hanno fatto i pazzi per farlo restare. Bisogna che la gente sappia la verità“.

Una verità che potrà, forse, cambiare l’opinione dei tifosi sui sopra citati giocatori. Sicuramente non cambierà il futuro prossimo di Bryan Cristante. La prova di Paredes a Londra contro il Tottenham sembra aver messo in seconda fila il centrocampista italiano. Quale, allora, il futuro del centrocampista di San Vito al Tagliamento? Un’idea precisa sembra averla footballinsider247.com e pare coinvolga la prossima nuova squadra dei Friedkin: l’Everton. Il club inglese sembrerebbe infatti interessato al classe 1995 della Roma ma la nostra fonte ritiene improbabile che l’affare, tutto all’interno del Friedkin Group, vada a buon fine. La Roma di Claudio Ranieri intende risalire velocemente la china ed intende farlo con Bryan Cristante tra le sue fila. Probabilmente ad inizio 2025 l’Everton diventerà della famiglia Friedkin ed opererà sul mercato per nuovi ingressi. Ma non a discapito della Roma.