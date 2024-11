Il Napoli chiama, la Juventus risponde: scambio a sorpresa

Il mercato di gennaio potrebbe offrire soluzioni importanti sia per il Napoli che per la Juventus: la chiamata riscrive la maxi trattativa

Quella che tra poche settimane aprirà ufficialmente i battenti, si prospetta una sessione estiva di calciomercato piuttosto intensa per le big di Serie A. I tanti impegni a distanza ravvicinata hanno posto le premesse per gli infortuni in rapida successione che stanno letteralmente orientando le scelte degli allenatori. Ne sa qualcosa la Juventus, che si presenterà al ‘Via del Mare’ con ben nove indisponibili.

Anche per questo i bianconeri hanno cominciato a sondare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui rinforzare l’organico. I dialoghi per un sostituto di Bremer e per un vice Vlahovic proseguono, con la consapevolezza che a determinare eventuali investimenti importanti saranno anche e soprattutto le uscite. Gli spifferi riguardanti il futuro di Fagioli, che potrebbe fare anzitempo le valigie dopo aver rinnovato il suo contratto con la ‘Vecchia Signora’, non sono affatto passati inosservati. Negli ultimi giorni, infatti, a mettersi sulle tracce del giovane centrocampista della Juventus è stato anche il Napoli; immediata, però, la contro risposta di Giuntoli.

Calciomercato Juventus, Zanoli-Miretti: Conte ha fatto la sua mossa

A tal proposito, ad offrire una panoramica generale sui possibili intrecci tra i due club è stato Luca Momblano, intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus. Secondo Momblano, infatti, l’area tecnica bianconera non si sarebbe limitata a ‘bocciare’ i sondaggi del Napoli per Fagioli, ma avrebbe preso a sua volta l’iniziativa provando a capire i margini di manovra per Zanoli. Di seguito il suo intervento:

“Su Fagioli ha preso informazioni anche il Napoli, ma non ci sono margini. Napoli che ha ricevuto a sua volta un’annusata dalla Juve. I dialoghi tra i due club ci sono ed è arrivata una contromossa. La Juve ha fatto un’annusatina per Zanoli che è al Genoa ma è di proprietà del Napoli: un giocatore che per Giuntoli ha un margine incredibile e che al Napoli non vedono. Di là pare che Conte abbia detto: ‘Chiedete Miretti’.”

Ricordiamo, però, che Zanoli veste attualmente la maglia del Genoa dopo che il ‘Grifone’ ha chiuso la trattativa con il Napoli sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. I risvolti dell’interessamento della Juventus per il jolly italiano saranno inevitabilmente condizionati dall’eventuale riscatto del giocatore.