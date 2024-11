Kvara e 50 milioni: Juve ribaltata con lo scambio

Calciomercato Juventus, bianconeri ribaltati dalla decisione del club che ha messo nel mirino Kvara del Napoli. Ecco lo scenario clamoroso

Il profilo di Khvicha Kvaratskhelia è uno dei più apprezzati in Europa. Quello che il georgiano è riuscito a fare nell’anno dello scudetto del Napoli e che soprattutto sta riuscendo a fare in questa stagione sotto gli ordini di Conte, è qualcosa che non passa inosservato.

Al momento, l’esterno offensivo, uno dei migliori della Serie A, è in trattativa con gli azzurri per il rinnovo contrattuale. Le parti non sono vicinissime, lo sappiamo, e questo stallo potrebbe anche portare ad un addio alla fine di questa stagione. Le offerte sicuramente non mancheranno a De Laurentiis e Manna, che non tratterranno nessuno contro voglia come è già successo con Osimhen, spedito in Turchia dopo il rinnovo negli ultimissimi giorni di mercato e che alla fine dell’anno calcistico tornerà in azzurro per essere ceduto. E chissà, arrivati a questo punto, che cosa succederà con il georgiano che così, come riporta El Gol Digital, è entrato nel mirino del Barcellona, che avrebbe già pronta la mossa giusta.

Calciomercato Juventus, addio Ferran Torres

La stella del Napoli, si legge sul sito citato prima, è il primo obiettivo dei catalani per la prossima stagione. Che potrebbero formulare un’offerta importante che metterebbe con le spalle al muro la Juventus. E in che modo? Eccolo spiegato.

Cash per 50 milioni di euro più il cartellino di Ferran Torres per prendere il giocatore. Sarebbe questa l’offerta che gli azzurri potrebbero ricevere nei prossimi mesi per lasciar partire Kvara. E proprio Ferran Torres, come sappiamo, è stato accostato con molta insistenza alla Juventus nelle ultime settimane, anche se il Barcellona lo vorrebbe utilizzare come pedina di scambio per arrivare a determinati obiettivi. Adeyemi, ad esempio, è un altro che è stato nell’orbita dei bianconeri e pure in questo caso si è parlato dei catalani come interessati all’esterno e anche in questo caso si è detto che Torres sarebbe potuto finire nell’operazione di mercato. Insomma, per Giuntoli è durissima arrivarci.